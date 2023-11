Il Patrimonio Immateriale della Campania, dall’1 al 3 dicembre a Paestum

La Regione Campania presenta la Prima Rassegna del Patrimonio Immateriale della Campania, dall’1 al 3 dicembre al NEXT (Nuova Esposizione Ex Tabacchificio) di Capaccio Paestum. Un evento di tre giorni per conoscere, attraverso stand espositivi, dibattiti, incontri laboratori e dimostrazioni, non solo il patrimonio culturale immateriale campano ma anche le pratiche tradizionali connesse ai saperi (produzioni artistiche e artigianali), alle celebrazioni (riti e feste), alle espressioni (musiche, mezzi espressivi, performance artistiche) e alla cultura agro-alimentare (pratiche rurali, gastronomiche ed enologiche) che rendono la nostra regione unica al mondo.

Durante la Rassegna, organizzata e promossa dalla Scabec, sarà presentato il Catalogo del Patrimonio Immateriale della Campania, un volume indispensabile che raccoglie tutte le pratiche tradizionali iscritte all’ IPIC (Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano).