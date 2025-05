- pubblicità -

La narrazione come metodo, il romanzo come strumento di indagine. Giovedì 15 maggio 2025, alle ore 18, presso il Teatro di Palazzo Donn’Anna (Largo Donn’Anna, 9 – Napoli), la Fondazione Ezio De Felice accoglie Pier Federico Mauro Maria Caliari, architetto, museografo, scrittore e accademico, per il 19° incontro della rassegna “Narrare il Patrimonio Museale”. L’incontro, dal titolo “Il Romanzo Scientifico e il limite ineffabile tra verità e invenzione”, sarà introdotto da Roberto Fedele della Fondazione Ezio De Felice e si concluderà con l’intervento di Gioconda Cafiero, docente presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Pier Federico Caliari, professore ordinario al Politecnico di Torino e Presidente dell’Accademia Adrianea, si distingue da anni per il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio archeologico e museale, unendo teoria, Progetto e narrazione. La sua attività accademica e progettuale si è progressivamente affiancata a una produzione narrativa che trova nel romanzo scientifico uno strumento complementare al saggio. Questa forma di scrittura consente di esplorare i grandi temi della museografia e dell’esperienza estetica con la libertà del racconto, valorizzando l’interazione tra luoghi, opere d’arte e vissuto individuale. Il romanzo, inteso come spazio di riflessione, permette di interrogarsi sulla relazione tra verità e invenzione, tra originale e riproduzione, tra narrazione e conoscenza, e sulla fruizione e sulla diffusione dell’arte e dell’architettura. Nel corso dell’incontro, Caliari approfondirà la sua visione sul potenziale narrativo del patrimonio culturale, partendo dai temi che attraversano la sua recente trilogia noir a sfondo storico, ambientata nei luoghi simbolici del Grand Tour, di cui L’Enigma di Boussois ha vinto il Premio Letterario Città di Como nel 2022 come miglior giallo storico. Pier Federico Caliari, architetto e PhD, è professore ordinario al Politecnico di Torino, dove insegna Architettura degli Interni e Allestimento. Presidente dell’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia, ha curato il Piranesi Prix de Rome fin dalla sua fondazione nel 2003 e ha diretto importanti concorsi internazionali di progettazione. Autore di numerosi progetti museografici – tra cui il Museo Profano dei Musei Vaticani e il MUST di Vimercate, premiato da ICOM Italia – ha pubblicato saggi fondamentali sulla museografia ed è attivo anche come scrittore di romanzi noir a sfondo storico. La rassegna Narrare il Patrimonio museale nasce nel 2022 per iniziativa della Fondazione Culturale De Felice per attraversare e approfondire i tanti aspetti del mondo della Museografia e della Museologia, in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e il Dipartimento di Architettura della Università degli Studi di Napoli Federico II.

Da quest’anno, la rassegna si avvale di un prestigioso comitato organizzativo formato da Nadia Barrella, Gioconda Cafiero, Roberto Fedele, Angela Tecce e Paolo Mascilli Migliorini.

La terza edizione, che rientra nell’anno delle celebrazioni dei vent’anni della Fondazione De Felice, si concluderà il 30 maggio con Andrea Viliani come ospite. Gli incontri della III edizione hanno visto la partecipazione di importanti protagonisti del panorama culturale internazionale come Gabriel Zuchtriegel, Marco Sala, Stefano Karadjov, Alexander Schwarz e Adam Weinberg.

Ai precedenti cicli di Narrare il Patrimonio Museale hanno partecipato numerosi architetti progettisti, direttori di musei e operatori culturali tra i quali: Fabio Fabbrizzi, Marco Albini, Andrea Canziani e Paola Ascione, Filippo Bricolo, Paolo Giulierini e Andrea Milanese, Alexander Debono, Sylvain Bellenger e Liliana Uccello, Giovanni Minucci, Francesca D’Onofrio e Gianluca Bove (prima edizione 2022-2023). Sono stati ospiti della seconda edizione (2023-2024): Saverio Isola, Stefano Peyretti, Santo Giunta, Fabrizia Paternò, Laura Giusti, Alberto Sifola, Riccardo Imperiali, Christian Greco, Andrea Grimaldi, Filippo Lambertucci e Stephan Verger.

Un’esperienza che si rinnova per la Fondazione De Felice, luogo ricco di memoria del museo che ha scelto di continuare ad essere interlocutore privilegiato in Italia e unico in Campania per quanti hanno interesse a discutere di spazi, progetti e idee rivolte al mondo dei Musei.

È possibile rivedere le registrazioni degli incontri su YouTube Fondazione De Felice.

Aggiornamenti del calendario degli appuntamenti su www.fondazionedefelice.it

