Il Sabato della Fotografia, si chiude la mostra di Luciano Ferrara

Sabato 15 marzo dalle ore 11.00 si conclude con successo la mostra Berlino 1989 – Sopra e sotto il muro di Luciano Ferrara, parte della sezione Un passo indietro – I grandi avvenimenti della storia attraverso gli archivi dei fotografi italiani. L’esposizione, ospitata per un mese presso Sala Assoli, ha registrato un’ottima affluenza di pubblico, coinvolgendo non solo appassionati di fotografia ma anche giovani e studenti, ai quali Ferrara ha dedicato visite guidate esclusive. In occasione del finissage, nell’ambito della rassegna Il Sabato della Fotografia, a cura di Pino Miraglia, Casa del Contemporaneo propone una riflessione sulla conservazione e valorizzazione degli archivi fotografici con il Soprintendente archivistico e bibliografico della Regione Campania Gabriele Capone in dialogo con Luciano Ferrara, Pino Miraglia e il pubblico presente in sala.

All’incontro seguirà la proiezione del video-racconto Frammenti di un muro di Luciano Ferrara, che approfondisce il tema della caduta del Muro di Berlino attraverso immagini d’epoca e testimonianze d’archivio. E a completare l’evento, la visione del capolavoro cinematografico Prima della pioggia di Milčo Mančevski, vincitore del Festival di Venezia nel 1994, che esplora le tensioni nazionaliste e religiose nei Balcani attraverso una narrazione intensa e visivamente straordinaria. Il film racconta di un fotoreporter e del suo ritorno nella natìa Macedonia durante il conflitto che ha insanguinato i Balcani durante gli anni novanta.

Il Sabato della Fotografia proseguirà con un nuovo appuntamento il 22 marzo, che vede l’inaugurazione della mostra Gli occhi della Palestina di Francesco Cito, un reportage che offre uno sguardo potente e autentico sulla realtà del popolo palestinese. L’evento si conferma un’occasione unica per approfondire il linguaggio fotografico come strumento di narrazione storica e sociale.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Info: casadelcontemporaneo.it – movimentiperlafotografia.it