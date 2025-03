Il Sud #InRete con l’Europa: racconta con i tuoi occhi, torna il contest

- pubblicità -

Torna la nuova edizione del contest fotografico e video: “Il Sud #InRete con l’Europa: racconta con i tuoi occhi” indetto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020 (PON-IR).

L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, è parte delle azioni di sensibilizzazione finanziate dal PON-IR, cofinanziato dall’Unione Europea, per valorizzare gli interventi infrastrutturali in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Quest’anno, con il tema “Siamo nati al sud, viaggiamo in Europa – Noi e l’evoluzione del mondo dei trasporti”, il concorso invita i partecipanti a raccontare, attraverso foto e video, l’evoluzione del trasporto pubblico nelle cinque Regioni interessate dal PON-IR. Sarà un’occasione per riflettere sul legame tra tradizione e innovazione, con un focus su infrastrutture più efficienti e sostenibili.

La Campania vincitrice dell’edizione 2024: le scuole al centro dell’innovazione e della sostenibilità

La Campania nelle precedenti edizioni si è distinta come terra di creatività e visione, grazie al talento dei suoi studenti, fotografi e videomaker che, con impegno e passione, hanno saputo raccontare il legame tra tradizione, innovazione e sostenibilità.

La scorsa edizione 2024 è stata un grande successo: “Questa volta non perdiamo il treno”, la foto di Teresa Cappuccio ha vinto il concorso fotografico con un’immagine scattata sulla linea AV/AC Napoli-Bari che segna una trasformazione cruciale per la Valle dell’Ufita, da area agricola a nodo intermodale strategico nella rete TENT. Un’opera a lungo attesa, ora in fase di realizzazione, che favorirà la mobilità, stimolando lo sviluppo delle aree interne campane. Attualmente, i lavori proseguono sulla tratta Apice-Hirpinia, con l’avvio del cantiere della Stazione Hirpinia e il proseguimento di via Tratturo tra Grottaminarda e Ariano Irpino. Sempre nella stessa edizione una menzione speciale è stata assegnata a Emanuela Vallo con l’opera fotografica “Insieme, dal passato verso il futuro” scattata alla stazione ferroviaria di Piedimonte Matese (CE) che diventa un luogo di memoria e trasformazione, dove il presente guarda al futuro con infrastrutture sostenibili.

Tra i vincitori 2024, la Campania si è contraddistinta anche per la sezione video con il documentario Ultima stazione di Emiliano Cataldo che ha vinto il primo premio. Il video, riprendendo il genere della fiction, segue il viaggio interiore di un ingegnere ambientale determinato a realizzare una stazione ferroviaria futuristica ed ecosostenibile. Anche per questa categoria una menzione speciale è stata assegnata all’opera video “Sciore” di Giuseppe D’Angelo, originario di Marigliano (NA). Il videoclip, ambientato a Napoli, intreccia una storia d’amore con un messaggio di sensibilizzazione sulla natura. L’amore per una donna diventa metafora dell’amore per l’ambiente, espresso attraverso poesia e musica.

Dopo questi successi, il contest torna a chiamare a raccolta studenti e cittadini invitandoli a raccontare il passato e il presente del trasporto pubblico in Campania. Il 2025 sarà un’altra occasione per distinguersi, mostrando l’evoluzione del trasporto pubblico e il futuro sostenibile della regione attraverso foto e video che rappresentano idee innovative e visioni per un’Europa più verde e connessa.

Raccontare il futuro della mobilità

Quest’anno con il titolo del concorso “Siamo nati al sud, viaggiamo in Europa – Noi e l’evoluzione del mondo dei trasporti” l’obiettivo è quello di raccontare, attraverso foto e video, l’evoluzione del trasporto pubblico nelle cinque Regioni interessate dal PON-IR, evidenziando il connubio tra tradizione e innovazione, sostenibilità e progresso tecnologico.

In particolare, l’edizione 2025 punta a mettere in gara opere fotografiche e video che riescano a raccontare la maggiore efficienza dei mezzi di trasporto pubblico e delle infrastrutture quali strade, reti e stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, con un’attenzione all’utilizzo di energie rinnovabili e al risparmio energetico. Un modo per riflettere sull’evoluzione dei trasporti pubblici verso un’Europa più connessa e verde, grazie anche agli interventi finanziati dal PON-IR.

Il Foto Contest

Il concorso fotografico è aperto ai soli residenti delle regioni interessate dal PON-IR (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). I partecipanti potranno inviare uno scatto inedito che rappresenti un viaggio o un’esperienza legata al trasporto pubblico, passato o presente, reale o immaginario, mettendo in risalto l’innovazione, come ad esempio l’introduzione dei navigatori satellitari o le smart road, e la sostenibilità.

Le immagini dovranno rispettare i requisiti tecnici specificati nel regolamento e saranno valutate da una giuria popolare e una giuria di esperti.

Le fotografie potranno essere inviate entro il 6 aprile 2025 all’indirizzo raccontaconituoiocchi@gmail.com . Le votazioni online si svolgeranno dal 9 maggio al 30 giugno 2025.

Il Video Contest

La sezione video del contest è rivolta a due categorie: Istituti scolastici e videomaker. I partecipanti dovranno realizzare un breve filmato che racconti un’esperienza di viaggio o un episodio significativo legato al trasporto pubblico nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia che mostri lo sviluppo del territorio, la sicurezza delle persone e il benessere diffuso. I video potranno essere di genere differente: fiction, docu-fiction, documentario, inchiesta o spot. Gli Istituti scolastici possono partecipare al concorso inviando più video realizzati da classi o gruppi interclasse con diversi alunni. Per ogni videomaker è consentita la presentazione di un solo video.

Le opere potranno essere inviate fino al 20 aprile 2025 all’indirizzo raccontaconituoiocchi@gmail.com.

La valutazione avverrà, come per il contest fotografico, attraverso una giuria popolare e una giuria di esperti, con votazioni aperte dal 9 maggio al 30 giugno 2025.

Premi e riconoscimenti

I vincitori riceveranno buoni acquisto per attrezzature video e fotografiche.

I lavori finalisti verranno pubblicati sul sito ufficiale del PON-IR. Tutti i lavori presentati saranno poi inseriti in una pubblicazione dedicata. Per tradizione la città che ospiterà la premiazione è quella della scuola vincitrice del contest riservato ai plessi scolastici e quindi l’edizione 2025 vedrà, il prossimo novembre, i vincitori designati a Barletta. La data sarà comunicata in anticipo agli interessati.

Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento completo, è possibile visitare il sito ufficiale del PON-IR: https://ponir.mit.gov.it.

Contest video: https://ponir.mit.gov.it/azione-contest/racconta-edizione-2025-contest-video

Contest foto: https://ponir.mit.gov.it/azione-contest/racconta-edizione-2025-contest-foto

Vincitori 2024: https://ponir.mit.gov.it/contest-2024