Il suono delle emozioni: intervista alla scrittrice Silvia Brindisi

In un mondo che corre veloce, esiste chi si ferma ad ascoltare il battito del cuore e il suono dei silenzi. Silvia Brindisi appartiene a questa rara categoria di anime sensibili.

Scrittrice per passione e per vocazione, Silvia ha saputo trasformare le suggestioni della quotidianità — dagli occhi dei bambini incontrati al lavoro alle storie profonde dei “senza fissa dimora” — in pagine che toccano le corde più intime del lettore.

In questa intervista, ci racconta il suo viaggio tra narrativa e poesia, ricordandoci che scrivere non è solo un atto creativo, ma un ponte necessario per creare empatia.

Il tuo percorso di scrittrice: come è nata la tua passione per la scrittura e come ha influenzato la tua vita?

“La mia passione per la scrittura è nata sin da adolescente, mi piaceva scrivere le mie emozioni e ciò che vedevo in giro e nel tempo l’ho coltivata. Mi ha influenzato tanto soprattutto nell’importanza del dialogo con le persone, di non aver paura di esternare le proprie emozioni e pensieri sia inerenti alla mia vita che a ciò che mi circonda.”

“Amicizie magiche” e “Chi parla poco ha gli occhi che fanno rumore”: qual è stato l’incontro o l’emozione che ha ispirato questi due libri così diversi?

“Sono due libri diversi, legati dall’importanza delle emozioni. Nello scrivere ‘Amicizie magiche’ mi ha ispirato molto il mio lavoro con i bimbi e ho preso spunto dalla loro semplicità nel vivere le cose, mentre l’incontro che mi ha spinto a scrivere il secondo libro ‘Chi parla poco ha gli occhi che fanno rumore’ è stato quello con alcuni senza fissa dimora che, mentre aspettavo un autobus di sera, hanno iniziato a parlarmi delle loro storie. Da lì ho deciso di scrivere qualcosa di reale e attuale.”

Le emozioni nella scrittura: come fai a catturare e trasmettere emozioni così profonde nei tuoi lettori?

“Trasmetto ciò che penso e sento in modo chiaro e deciso, senza strategie. Per me è molto importante e sono sempre contenta quando ho dei feedback positivi dai miei lettori sulle emozioni che hanno provato grazie alla mia semplicità e ai miei scritti.”

La poesia come forma di espressione: Cosa ti ha spinto a esplorare la poesia, specialmente durante il lockdown, e come l’hai vissuta?

“La poesia mi aveva sempre incuriosito e ho colto il periodo del lockdown per scoprirla, scrivendo varie poesie che sono state pubblicate in diverse antologie. Sono stata fiera di me perché mi sono messa in discussione senza paura, e felice di aver scoperto un altro mio modo di scrivere e vedere le cose con successo.”

Cosa o chi ti ispira a scrivere? Sono esperienze personali, letture o magari la vita quotidiana?

“Mi ispira la vita, le persone che ho nella mia vita, le emozioni che provo, o anche fatti attuali e realtà che sento o vedo. Mi piace scrivere emozionando: la vita è fatta di emozioni, sia belle sia che fanno male, ma fanno parte di me e mi piace provare a condividerle con chi mi legge.”

Qual è il messaggio principale che vuoi trasmettere con le tue opere? E come speri che i lettori si sentano dopo averle lette?

“Non mi faccio molte aspettative, spero solo che i miei lettori, leggendo i miei scritti, si emozionino e si rivedano anche solo un po’.”

Hai già in mente un nuovo libro o un progetto particolare? Cosa possiamo aspettarci?

“Ho alcuni progetti e speriamo di realizzarli nel nuovo anno.”

Credi che la scrittura possa essere uno strumento per avvicinare le persone e creare empatia? Come lo vivi?

“La scrittura è molto importante per tutti secondo me… e tutti dovrebbero scrivere anche solo un diario, perché aiuta ad esternare pensieri o emozioni che spesso non vogliamo o fatichiamo a comunicare. Sì, la scrittura, come tutte le forme d’arte, avvicina le persone. Per me è fondamentale, essendo una persona molto sensibile ed empatica.”