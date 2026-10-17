Il teatro nei luoghi della memoria, appuntamenti al Maschio Angioino e a Pontecagnano

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Grande teatro nei luoghi della memoria. Nell’ambito del vasto programma promosso da ICRA Project dal titolo Memorie Future X edizione, anno 2026, realizzato con il sostegno dalla Regione Campania L.7/2003 art.6, sono in agenda due straordinari simposi sul grande teatro e sulla nascita della regia moderna in due importantissimi siti storici.

Incontro su Eugenio Barba a Pontecagnano

Il primo appuntamento è previsto domenica 18 ottobre alle ore 11:00 al MAP Museo Archeologico di Pontecagnano, sul tema “Regia eretica, dai padri fondatori a Eugenio Barba”; incontro sulla nascita della regia, fra letteratura, nuove strategie di formazione dell’attore e i registi pedagoghi nel XX secolo.

L’incontro, che celebra i 90 anni del grande regista internazionale Eugenio Barba, sarà arricchito dagli interventi a cura di Marco De Marinis dell’Università di Bologna e dalla presentazione di materiali iconografici a cura di ICRA Project, diretto da Michele Monetta e Lina Salvatore.

La Commedia dell’Arte Napoletana, 7 novembre al Maschio Angioino

Il secondo appuntamento sarà sempre in un luogo memorabile della storia italiana e partenopea e cioè al Maschio Angioino di Napoli e sarà sul tema: “Commedie dell’Arte, tradizioni, tradimenti e persistenze”, e sarà tenuto nella sala conferenze della Società Napoletana di Storia Patria.

Il simposio è previsto sabato 7 novembre alle ore 11:30 e sarà a cura di Teresa Megale dell’Università di Firenze, Antonio Audino di Radio3 RAI e da Michele Monetta, Lina Salvatore e Lorenzo Marino che curerà un breve contributo musicale finale. I due preziosi simposi sono indirizzati principalmente a studenti di università, conservatori ed accademie, attori, registi, autori drammatici, scenografi, costumisti, artisti del figurativo, musicisti, pedagogisti e cultori di teatro tout-court, storici dell’arte, docenti di materie umanistiche e compagnie teatrali. Entrambi i simposi sono ad ingresso libero sino ad esaurimento posti.