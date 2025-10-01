Il Testamento di Pietra, sabato 4 alla Cappella Sansevero

- pubblicità -

Sabato 4 ottobre, alle ore 20.30, NarteA torna al Museo Cappella Sansevero (Via Francesco De Sanctis, 19/21) con Il Testamento di Pietra, la sua visita teatralizzata di maggior successo, scritta e diretta da Febo Quercia.

In scena Mario Di Fonzo, Pietro Juliano e Ciro Zangaro. La visita propone un percorso guidato tra la storia e le opere del Museo Cappella Sansevero e nella Cavea sotterranea, con il racconto della guida Matteo Borriello che alterna ricostruzioni storiche e momenti teatrali.

Il biglietto ha un costo di 28,00 euro ed è acquistabile esclusivamente online al link: ticket.museosansevero.it/eventi/testamento-di-pietra. Per ulteriori informazioni: 339 7020849 o 333 3152415.

Il Testamento di Pietra conduce il pubblico in un viaggio nel tempo tra storia, alchimia, leggende e scienza, ricostruendo la figura del principe Raimondo di Sangro.

Accanto a lui, nel racconto, emergono anche i personaggi dello scultore napoletano Giuseppe Sanmartino e del medico palermitano Giuseppe Salerno. La visita teatralizzata consente di ammirare, all’interno della navata, il celebre Cristo velato — considerato uno dei massimi capolavori della scultura di tutti i tempi, avvolto da un alone di mistero — insieme alla Pudicizia, al Disinganno e alla Cavea sotterranea, pensata dal principe come tempietto sepolcrale per i suoi discendenti e oggi sede delle celebri Macchine Anatomiche. L’intero itinerario, articolato negli ambienti del complesso museale, mette in scena una trama teatrale che intreccia la figura del principe di Sansevero a quelle di Sanmartino e Salerno, alternando monologhi e dialoghi. Gli spettatori saranno trasportati nel mondo affascinante del principe Raimondo di Sangro, la cui genialità, capacità di sfidare l’ignoranza e aura leggendaria saranno al centro della narrazione: un racconto in bilico tra storia e mito, che rievoca lo spirito dell’uomo che affermava: “attraverso la ragione l’uomo raggiunge il disinganno e si libera delle false verità”.

Questa iniziativa, promossa dal Museo Cappella Sansevero e realizzata da NarteA, intende offrire una ricostruzione suggestiva della figura complessa e visionaria di Raimondo di Sangro — ideatore del progetto iconografico del complesso, figura chiave del primo Illuminismo europeo, inventore prolifico e mecenate — la cui vita è ancora oggi avvolta da mistero e leggenda.