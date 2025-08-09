Il Ventaglio del Presidente 2025, vince una studentessa dell’Accademia di Napoli

- pubblicità -

Emilia Fimiani studentessa di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli è la vincitrice della XVIII edizione del concorso Il Ventaglio del Presidente 2025, la sua opera, il ventaglio “Oltremare Oltrecielo“, è stata scelta dalla commissione quale dono per il Presidente della Repubblica Italia On. Sergio Mattarella.

Il concorso, indetto annualmente dalla Associazione Stampa Parlamentare di concerto con l’Accademia di Belle Arti di Roma per la realizzazione dei tre ventagli da consegnare nella tradizionale cerimonia di auguri al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato e al Presidente della Camera, è rivolto agli studenti di tutte le discipline artistiche delle Accademie di Belle Arti italiane che hanno aderito all’iniziativa e prevede anche l’assegnazione di tre premi ex aequo ai tre vincitori dell’importo di euro 1000,00 (mille/00) l’uno.

L’opera, il ventaglio, che è stato donato al Presidente Mattarella durante la cerimonia che ha avuto luogo oggi mercoledì 30 luglio, è realizzato in colle viniliche e pigmento blu di lapislazzuli, e si presenta come un’onda scolpita, una forma che racconta attraverso pieghe e stratificazioni, la corrente invisibile dei popoli in cammino, delle merci in viaggio, delle idee che scorrono veloci da un porto all’altro.

Il ventaglio vuole essere così una metafora di connessione, oggetto mobile, fragile e resistente in grado di generare movimento e trasformazione senza rompere l’equilibrio. È un omaggio al respiro collettivo della cultura, alla sua capacità di rinnovarsi continuamente, proprio come il mare rinnova se stesso a ogni onda.