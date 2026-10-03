Il Vernissage di Moreno Biondi alla SIArt Gallery

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Strepitoso successo martedì 29 settembre dell’Inaugurazione del nuovo spazio culturale e artistico SIArt Gallery, della Dott.ssa Sylvia Irrazabal, con la Mostra “Wonderful” di Moreno Bondi.

Oltre duecento invitati si sono ritrovati nel cuore di Roma per celebrare la SIArt Gallery, un luogo destinato alla scoperta, promozione e valorizzazione dei talenti artistici nazionali ed internazionali.

A due passi da Piazza Cairoli , SIArt Gallery nasce all’angolo di via Arenula 21 – in v ia di S. Maria de’ Calderari, 22-23 – dall’associazione culturale SIArt Cultural Network – da anni impegnata nella promozione dell’arte come linguaggio universale capace di unire culture, generazioni e visioni e soprattutto dalla passione creativa della dottoressa Sylvia Irrazabal, più volte Commissaria alla Biennale Internazionale d’Arte di Venezia e con una importante carriera di incarichi internazionali di prestigio in campo culturale.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti illustri presenti all’evento: l’Ambasciatore dell’Uruguay in Italia Alfredo Bogliaccini, On.le Fabio Porta, il Prefetto Fulvio Rocco, Edy Palazzi v. Assessore alla Cultura Regione Lazio, Vincenzo Ialongo Vice Presidente del Consiglio Regione Lazio, Karla Ensenat Console dell’Uruguay in Italia, la Principessa Giulia Borghese, la Contessa Erika Emma Fodré, l’Avv. Monica Caruso Prefetto del Rotary Club Aniene, il dr. Antonio Fugazzotto Presidente del Circolo delle Vittorie, la Dott.ssa Anadela Serra Visconti, Mirta Marquez Seré, l’Ing. Luigi Cuozzo, dr. Sergio Ferrero giornalista pubblicista,

l’Avv. Luca Valentini, il Dr. Giannino Cesare Bernabei consigliere al CES Europeo, Lino Giuliani artista plastico internazionale, Fausto Roma artista e scultore, Cinzia Bevilacqua artista Accademia delle Belle Arti di Brescia, Diego Stella artista, musicista e Docente d’Arte, l’Avv. Vera Bianchi, Accademia delle Belle Arti di Roma, Silvia Specchio Manager della Banca Generali, Prof. Luca Filippone del Festival di Spoleto, Massimo Bomba, scrittore e astrologo, il Dr Alessandro Maugeri Promoter culturale, e gli avvocati Aurelio Padovani, Alessandra Renzi ed Ester Duro.

Tanti anche i Vip e i giornalisti: l’attrice Francesca Ceci, il conduttore Tv Anthony Peth, l’attrice Maria Monsè, la giornalista televisiva Maria Romana Barraco, la conduttrice Jolanda Gurreri, la modella Elisabetta Viaggi, la conduttrice Rai Mobilità Antonietta Di Vizia, le artiste Valentina Mori, Francesca Ciurleo e Viola Luz, il regista Rai Mauro Calandra.

Prossimi appuntamenti

Grande successo per la mostra “Wonderful” dell’artista Moreno Bondi che ha stupito con le sue opere, visibili al pubblico fino al 28 ottobre presso la SIART Gallery in Via S. Maria De Calderari, 22-23 dal martedì al sabato negli orari dalle 16.30 alle 19.30.

La SIArt Cultural Network oltre alla parte espositiva della SIART Gallery, ha già in programma un incontro mercoledì 14 ottobre prossimo dedicato all’arte di rinascere dopo le ferite delle violenze di genere: un Incontro che vedrà impegnati artisti, imprenditori e autorevoli esperti legali, L’incontro sarà coordinato dall’Avvocato Monica Caruso, Responsabile Dipartimento Famiglia dell’Associazione Dignità e Libertà Forense, Componente dell’Associazione Giuriste di Genere per la Tutela della Violenza e Consulente Scientifico su tali aspetti al Parlamento Europeo. Interverranno l’Arch. Fiona Sartoretto Verna, imprenditrice ed artista plastico, ed l’Artist Manager Diego Stella, docente e formatore, pittore ed artista poliedrico.

Foto di Mario Giannini.