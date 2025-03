- pubblicità -

Mercoledì 26 marzo (ore 11, Auditorium del Museo Archeologico Nazionale di Napoli) sarà proiettato in anteprima il documentario “Il volto di Alessandro. Il restauro del Mosaico di Alessandro e Dario”, che andrà in onda in prima tv mercoledì 5 aprile (ore 21.15, “Art Night”, Rai 5).

Il documentario, scritto e diretto da Vanni Gandolfo, è prodotto da GA&A productions in associazione con DOCLAB e in collaborazione con Rai Cultura.