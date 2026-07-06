100 anni del Napoli, i 50 ritratti + 1 di Marino Bartoletti

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Marino Bartoletti tratteggia i ritratti di 50 personaggi che hanno fatto la storia di questa squadra, all’interno c’è anche un testo inedito di Maurizio De Giovanni dal titolo “Napoli è il Napoli”.

Il libro sarà presentato domani 7 luglio alla libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri e l’autore dialogherà con Raffaella Iuliano.

All’interno l’inedito di Maurizio de Giovanni dal titolo “Napoli è il Napoli”

L’emozionante storia del Napoli prende vita nei 50 più 1 ritratti di Marino Bartoletti: volti, imprese e colori della squadra diventano un’epica che risuona del sentimento di appartenenza sportivo partenopeo. C’è l’irraggiungibile Diego Maradona, il “D10S” simbolo della squadra, il genio assoluto del calcio mondiale con cui l’autore ha condiviso una lunga amicizia. Accanto a lui le figure fondamentali che hanno contribuito a scrivere questo “romanzo azzurro”: capitani e gregari; stelle luminose e piccoli, indispensabili “pianeti”. Tanti calciatori, certo, ma anche allenatori, presidenti e persino massaggiatori. A comporre un fantastico “presepe” che solo Napoli poteva realizzare.

Questo volume arricchito dalle eleganti illustrazioni di Alessandro Ventrella e la passione di Maurizio de Giovanni rappresenta un patrimonio affettivo, un ricordo del centenario da custodire e tramandare, per unire generazioni di tifosi nello stesso, eterno amore azzurro.

IL LIBRO – testi di Marino Bartoletti, illustrazioni di Alessandro Ventrella pagg. 146 – prezzo 24 euro

All’interno l’inedito di Maurizio de Giovanni dal titolo “Napoli è il Napoli”

L’emozionante storia del Napoli prende vita nei 50 più 1 ritratti di Marino Bartoletti: volti, imprese e colori della squadra diventano un’epica che risuona del sentimento di appartenenza sportivo partenopeo. C’è l’irraggiungibile Diego Maradona, il “D10S” simbolo della squadra, il genio assoluto del calcio mondiale con cui l’autore ha condiviso una lunga amicizia. Accanto a lui le figure fondamentali che hanno contribuito a scrivere questo “romanzo azzurro”: capitani e gregari; stelle luminose e piccoli, indispensabili “pianeti”. Tanti calciatori, certo, ma anche allenatori, presidenti e persino massaggiatori. A comporre un fantastico “presepe” che solo Napoli poteva realizzare. Questo volume arricchito dalle eleganti illustrazioni di Alessandro Ventrella e la passione di Maurizio de Giovanni rappresenta un patrimonio affettivo, un ricordo del centenario da custodire e tramandare, per unire generazioni di tifosi nello stesso, eterno amore azzurro.

L’AUTORE

Marino Bartoletti (Forlì, 1949) è uno dei più celebri giornalisti italiani. Ha condotto e spesso ideato trasmissioni storiche come “Il processo del lunedì”, “La Domenica Sportiva”, “Pressing”, “Quelli che il calcio”. È stato direttore del “Guerin Sportivo” e dell’Enciclopedia Treccani dello Sport, oltre che delle testate sportive della Rai e di Mediaset. I suoi romanzi della Serie degli dei hanno riscosso un incredibile successo di pubblico e di critica. È autore anche dellA’ lmanacco del Festival di Sanremo e di Caro Lucio ti scrivo dedicato a Lucio Dalla. Con Gallucci Centauria ha pubblicato ancheLa storia del calcio azzurro in 50 ritratti .

L’ILLUSTRATORE

Alessandro Ventrella è illustratore e graphic designer per libri, riviste e quotidiani. Ha collaborato con “The Wall Street Journal”, “Rolling Stone”, “Il Sole 24 Ore”. Per queste edizioni ha illustrato anche La storia della Ferrari in 50 ritratti di Umberto Zapelloni.