Adele, di Silvia Martinello, una storia necessaria

Esce Adele, il racconto scritto da Silvia Martinello e pubblicato da Essenza di Parole Edizioni, una storia intensa e delicata che affronta il tema del revenge porn, una delle piaghe sociali più drammatiche e attuali del nostro tempo.

Adele dà voce a una ragazza di diciassette anni, vittima di una violazione profonda e silenziosa, raccontando il dolore, la fragilità e le conseguenze emotive di un gesto che segna per sempre. Una narrazione empatica, mai sensazionalistica, che sceglie il rispetto e l’ascolto come chiavi di lettura.

Il racconto inaugura la collana Fratture, il nuovo progetto editoriale di Essenza di Parole Edizioni dedicato ai temi sociali: storie che nascono dove qualcosa si spezza e chiedono di essere raccontate.

Adele è disponibile da subito in formato digitale e acquistabile esclusivamente attraverso lo shop dell’agenzia GMPhotoagency.

La versione cartacea sarà invece disponibile a partire dalla fine di gennaio, sempre tramite i canali ufficiali del gruppo editoriale.

Accanto alla pubblicazione, il progetto prevede un percorso di sensibilizzazione e diffusione culturale, che includerà presentazioni, incontri nelle scuole e collaborazioni con blogger, magazine e realtà impegnate sui temi della responsabilità digitale e del consenso.

Adele non è solo un libro, ma un invito a fermarsi, ascoltare e riflettere.

Perché alcune storie non servono a intrattenere, ma a creare consapevolezza.

Editore: Essenza di Parole Edizioni

Collana: Fratture

Gruppo editoriale: GMPhotoagency – Fix On Magazine

Vendita: Shop ufficiale GMPhotoagency

Formato: Digitale (disponibile) – Cartaceo (da fine gennaio) 12,5 x 17,5

ISBN: 979-12-985746-0-1

Costo: 2,99 (Edizione digitale) | 5,99 (Edizione cartacea)

Link: Adele