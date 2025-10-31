Agenda Nova MMXXVI, presentazione venerdì 7

- Pubblicità -
Venerdì 7 novembre 2025, alle ore 18,00, alla “Libreria Raffaello”, Via Kerbaker n. 35, 80128 – Napoli, sarà presentata, in collaborazione con il Dipartimento CAMPANIA dell’Associazione Nazionale Sociologi, l’AGENDA NOVA MMXXVI, ideata e redatta dalla scrittrice Floria Bufano.
Interventi dello scrittore Giovanni Canestrelli e dell’editore Giovanni Di Costanzo.
Modera il sociologo Maurizio Vitiello.
