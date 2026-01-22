Algoritmi intelligenti, Responsabilità Umane, il libro di Antonio Ascione

Si terrà giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 18.00, presso la Libreria Feltrinelli di Piazza dei
Martiri (Napoli), la presentazione del libro “Algoritmi intelligenti, responsabilità
umane. L’intelligenza artificiale al servizio delle persone e non al loro posto” di
Antonio Ascione, edito da Guida Editori.
Il volume aIronta uno dei temi più rilevanti del nostro tempo: il rapporto tra intelligenza
artificiale, lavoro e responsabilità umana. Forte di una lunga esperienza che unisce
competenze ingegneristiche e gestione delle risorse umane, Ascione propone una
riflessione accessibile ma rigorosa sull’evoluzione dell’IA e sul suo impatto nei contesti
organizzativi, con particolare attenzione ai processi HR.
Il libro non è un manuale tecnico, ma un percorso che parte dalla storia dell’intelligenza
artificiale, ne esplora le applicazioni concrete nel mondo del lavoro e approda a una tesi
chiara: l’IA deve essere uno strumento al servizio delle persone, capace di amplificarne
il valore, e non un meccanismo di sostituzione dell’umano.
Il viaggio si chiude tornando al punto di partenza: l’uomo, chiamato a restare custode di
principi fondamentali. Perché l’intelligenza artificiale può liberare tempo, ma non la
responsabilità; la fiducia nasce dalla trasparenza; l’etica si costruisce ogni giorno; la
diversità è un valore e il cuore resta, sempre, la bussola di ogni decisione.
Ne emerge una visione di alleanza, non di competizione, in cui cuore e codice collaborano e la tecnologia amplifica ciò che di umano abbiamo di più prezioso: la capacità di ascoltare, decidere e prenderci cura. Perché, come ricorda l’autore nelle ultime pagine, «possiamo automatizzare quasi tutto, tranne la responsabilità. E, per fortuna, nemmeno l’empatia».
Alla presentazione interverranno:
• Alessandra Belluccio, Vice Presidente Nazionale AIDP e Presidente AIDP Campania
• Filomena Buonocore, Professoressa Ordinaria di Organizzazione Aziendale, Università degli Studi Parthenope
• Roberta Vacca, psicologa, psicodiagnosta e psicoterapeuta, docente a contratto Unisob
L’incontro sarà moderato da Enzo Agliardi, giornalista e direttore di Videometro.
Un dialogo a più voci che intreccia tecnologia, organizzazione, psicologia ed etica, rivolto
a manager, professionisti HR, imprenditori, studenti e a tutti coloro che vogliono
comprendere come governare l’innovazione senza perdere la centralità della persona.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
