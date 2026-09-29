Ammammato Ammammato. Cucina, ama, mangia, presentazione del libro sabato 3

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Sabato 3 Ottobre alle ore 19.00 al Palazzo Reale di Napoli, durante il Campania Libri Festival, sarà presentato il libro “Ammammato Ammammato. Cucina, ama, mangia” una gustosa raccolta di ricette e storie della cucina partenopea e campana scritte dallo chef Ciro Salatiello e dal giornalista Peppe Iannicelli. Il volume (200 pagine Edizioni Vulcaniche ) è arricchito dalla squisita prefazione dello scrittore Maurizio de Giovanni.

La presentazione

Alla presentazione prenderanno parte insieme agli autori l’editore Nicola Paone, l’attore Benedetto Casillo, la nutrizionista e docente UNISOB Francesca Marino. Letture a cura delle attrici Cristina Donadio e Manuela Cecere. Alla pubblicazione hanno contribuito Maria Pia Costagliola amm.unica Edizioni Vulcaniche e Concetta Voto.

Le ricette e le storie ad esse legate

L’inedita coppia Salatiello-Iannicelli porta in scena le ricette più importanti della cucina nostrana condendole con storie, miti, leggende, personaggi. Dalla pastiera di Caravaggio alla pizza di Giotto, dalla roba bella di Fortunato al derby della parmigiana di melanzane. Le duecento pagine si consumano l’una dietro l’altra come i grandi convivi familiari.

A tavola si accomodano tremila anni della grande storia che passa attraverso la cucina: la scoperta dell’America o la rivoluzione francese, le imprese di Garibaldi e le finte di Maradona. Cibi iconici certo ma impregnati dell’umanità defilippiana, dell’etica del consumo sostenibile, della salacità fescenninica, dell’amore che trasforma il peso in sentimento.

Nella commovente prefazione al testo, lo scrittore Maurizio de Giovanni definisce l’opera come una vera e propria «topografia sentimentale della città». Egli ricorda con nostalgia mestieri scomparsi «fatta di acquaioli e carnacuttari, che non esistono più se non nelle parole con cui ancora li chiamiamo».​

A Napoli il cibo si lega sempre ai sentimenti «con quell’immagine bellissima e spietata del sugo che si raffredda come si raffredda un amore».

Gli autori

Ciro Salatiello ha una lunga carriera in ristoranti e catene alberghiere internazionali. Ha collaborato con la Società Sportiva Calcio Napoli ed è l’inventore del KePurp un originale connubio tra il kebab ed il “purpo”. Fiero difensore delle tradizioni culinarie e delle materie prime d’alta qualità, riesce anche a creare intriganti variazioni sul tema.

Il giornalista e conduttore radio-tv Peppe Iannicelli è apprezzato per i suoi programmi di viaggi e vacanze, sport, arte e cultura, grandi eventi. E’ volto storico di Canale 21, voce di Radio Marte. E’ in onda su Mediaset Infinity con il programma “Meravigliosa Italia”. Alla riconosciuta competenza unisce un’apprezzata empatia comunicativa.

La pubblicazione è già disponibile nelle librerie e sulle principali piattaforme on line di vendita.