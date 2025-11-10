Assonanze, il nuovo romanzo di Patrizia Starnone

- pubblicità -

Venerdì 14 novembre in galleria Umberto I, Mondadori bookstore (via Santa Brigida 44-45), la scrittrice Patrizia Starnone presenterà, alle ore 18:30, il suo ultimo romanzo: “Assonanze”, Eretica edizioni, 2025. Napoli è la città dove prende avvio la storia, nel 1977, nel contesto degli Anni di piombo e del terrorismo politico.

Starnone, torinese di nascita ma calabrese nell’anima, non è mai stata nella città partenopea.

Verrà per la prima volta a Napoli non solo per presentare il suo libro ma anche per compiere un intimo e desiderato ritorno a casa. Per la scrittrice sarà un’occasione nella quale riscoprire e riabbracciare parte delle sue radici: ha legami familiari napoletani e tanti ricordi d’infanzia, dagli zii con le quali cantava le canzoni quando ‘salivano’ per le feste all’anima inquieta di nonno Gennaro, ferroviere alla stazione di Napoli centrale.

L’accompagneranno in questo ‘viaggio di ritorno’ Simone Rubino, giornalista professionista di TorinoToday trasferitosi da tempo a Napoli, e Stefano Taccone, scrittore napoletano, oltre che docente di storia dell’arte nelle scuole superiori partenopee: Rubino modererà l’evento, Taccone prenderà parte alla presentazione dialogando con Starnone.

Un romanzo di andata e ritorno



Assonanze è una storia di profonda amicizia: le vite di Eva, Luca ed Alessandra, per strane coincidenze, si intrecciano. Dall’Italia insanguinata dalla violenza armata – nella quale sarebbe stato di lì a poco rapito ed ucciso, dalle Brigate Rosse, il presidente della Democrazia cristiana, Aldo Moro – alla dittatura militare in Argentina con a capo il generale Jorge Rafael Videla, ma anche al Libano invaso, per la prima volta, dallo Stato di Israele, che fa esplodere la bomba ad orologeria della guerra civile politico-confessionale: questi sono gli sfondi dietro cui si sviluppano i destini dei tre ragazzi che, anche con trasgressione e ribellione, scrivono le loro storie, riuscendo, profondamente, a conoscersi e volersi bene. In questa storia le strade di Napoli e Buenos Aires, ancora una volta, si incrociano, raccontano gli importanti processi migratori che si sono susseguiti dal Sud Italia verso l’Argentina, patria di Diego Armando Maradona, giocatore del Napoli di Corrado Ferlaino, presidente del primo scudetto napoletano: Maradona è stato l’anello di congiunzione di una connessione sentimentale fra una città ed un Paese che è rimasta scalfita. Molto più di un gemellaggio, un’amicizia: “È l’espressione più alta e nobile dell’amore” afferma sicura Patrizia Starnone, che venerdì 14, in una delle librerie più grandi d’Italia, incontrerà, “finalmente”, Napoli.

Starnone, un cognome napoletano



Patrizia Starnone, classe 1973, è nata a Torino ma ha vissuto gran parte della sua vita in Calabria, dove a Locri (Reggio Calabria) ha frequentato le scuole. Si è laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Messina, in Sicilia. Ha esercitato per anni la professione di avvocato penalista. A Torino ha poi deciso di dedicarsi all’insegnamento: è stata docente di diritto ed economia politica in tante scuole superiori del Torinese. Nel 2021 ha pubblicato il suo romanzo d’esordio, “La ragazza della Locride”, Iod edizioni: un manifesto contro l’Ndrangheta, la storia di una quindicenne che perde il suo primo amore in una faida fra le cosche mafiose della Locride. Nel 2022 ha pubblicato il suo secondo libro: “L’entropia nel mondo di Diana”, Eretica edizioni. Nel mentre si è spostata in Toscana: insegna a Livorno, all’Istituto d’istruzione superiore ‘Alfredo Cappellini’, dove è referente della legalità.

Ha un cognome importante, molto napoletano: Starnone. I papà di Patrizia e Domenico sono cugini: la scrittrice condivide un ramo dell’albero genealogico con il premio Strega di Saviano (Napoli). Non si sono mai incontrati: “Non ho avuto ancora l’opportunità di abbracciarlo” confessa la scrittrice, la quale spera che il romanzo “Assonanze” riesca a ricomporre ogni frattura con Napoli.