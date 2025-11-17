Autopsia dell’Io di Giuseppe de Grado vince il premio Publio Virgilio Marone per la narrativa

- pubblicità -

Nella giornata dell’8 novembre 2025 si è svolta la cerimonia del Premio Letterario Nazionale “Publio Virgilio Marone” alla sua VI edizione, presso il Castel Nuovo (Maschio Angioino) di Napoli dove è stato insignito vincitore per la Narrativa edita, il libro di esordio dello scrittore Giuseppe de Grado, (ediz.Kimerik)

L’autore, come si evince dai video pubblicati, chiamato a ritirare il premio dal presentatore Arturo Delogu, al momento della consegna del premio ricevuto dalle mani del sindaco di Quarto, Avv.Antonio Sabino , si mostra visibilmente commosso, con la voce rotta che non gli consentiva di proferire parola. La brava illustratrice del romanzo, Roberta Lanzi, racconta la sua esperienza per questa pubblicazione accompagnando le parole e i ringraziamenti di Giuseppe che dedica il premio alla sua amata moglie.

La giuria, con entusiasmo, spiega la motivazione del premio: Autopsia dell’Io trasforma il lettore in un equilibrista in bilico su una corda tesa tra introspezione e narrazione. L’uso chirurgico della memoria è l’asta che ci permette di restare in equilibrio e non sprofondare nel baratro. L’amore è il faro che può illuminare quel percorso fatto di ricordi, fallimenti e speranze. La struttura temporale non lineare è lo stratagemma per tenere alta la tensione. G.d.G è bravo ad accompagnare il lettore in questo viaggio interiore con un lirismo poetico che richiama i classici del passato . non è un viaggio consolatorio ma una ricerca spasmodica della propria identità.

Giuseppe è napoletano, vive e lavora a san Giorgio a C. con la moglie. Nato del 1985 ha dedicato la sua gioventù ad intense letture di vario genere, il fumetto, l’impressionismo ed è stato paroliere di numerose canzoni ( come si evince anche da numerosi tratti del suo romanzo. N.d.r.)