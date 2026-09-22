Campania Libri Festival, 1-4 ottobre a Palazzo Reale

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Dall’1 al 4 ottobre 2026 il Campania Libri Festival – La fiera dell’editoria torna a Palazzo Reale di Napoli e alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, con oltre 250 appuntamenti e più di 120 stand tutti da scoprire tra i cortili monumentali.

Jesce Sole

Jesce sole è la traccia della quinta edizione, un omaggio al Maestro Roberto De Simone e alla Gatta Cenerentola a cinquant’anni dalla sua prima rappresentazione. Opera cardine delle sue ricerche etno-musicologiche sulla tradizione popolare, la filastrocca è tra i più antichi documenti della lingua napoletana.

13 percorsi e sezione Romance

Il programma multidisciplinare, ricco di presentazioni di novità editoriali, eventi di approfondimento, incontri professionali e attività laboratoriali, include 13 percorsi e la sezione Romance, assoluta novità dell’edizione con un corner dedicato ad ospitare autrici e autori del genere.

Tra i percorsi tornano quelli dedicati alla lettura per bambini e ragazzi, alla geopolitica, alla poesia, alla storia, alla letteratura e alla critica letteraria, al cinema, al noir e alla traduzione, oltre a Eretiche, Spiritualità e “L’arte per esistere e per resistere”, a cui si aggiungono quest’anno “Suoni dei sensi” e un percorso interamente dedicato alla Gatta Cenerentola.

Sinergie e collaborazioni

Si riconferma la sinergia con gli Istituti di Cultura e Università, e proseguono le collaborazioni attivate con le principali associazioni di categoria, oltre che con Festival, premi letterari e realtà culturali del territorio.

Campania Libri Festival è curato da Massimo Adinolfi e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, diretta da Ruggero Cappuccio. La manifestazione è finanziata dalla Regione Campania.

Il programma sarà online il 21 settembre 2026 su campanialibrifestival.it, a partire dalle ore 13:00.