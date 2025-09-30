Campania Libri Festival, appuntamenti dalle case editrici

- pubblicità -

Edgar Borges, una delle voci più radicali e visionarie della narrativa contemporanea in lingua spagnola, sarà a Napoli, sabato 4 ottobre alle ore 18.30, presso la Biblioteca di Palazzo Reale, in Sala Ultima Pagina – Sala Rari, per presentare il suo romanzo Gli espulsi, edito da inKnot Edizioni. L’incontro rientra nel programma del Campania Libri Festival – la fiera dell’editoria, diretto da Ruggero Cappuccio, con la curatela editoriale del filosofo Massimo Adinolfi, un progetto organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival presieduta da Alessandro Barbano. Con l’autore dialogheranno Andrea Pezzè, docente di Letterature ispanoamericane presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, e Gianfranco Pecchinenda, sociologo e traduttore dell’opera. A moderare l’incontro sarà Tonia Zito, editrice di inKnot. L’accesso all’evento è gratuito e libero fino a esaurimento posti.

Tre bambini fuggono verso l’orizzonte e nessuno li rivedrà più. Da questa immagine prende avvio Gli espulsi, un’opera che trasporta il lettore in un labirinto narrativo dove si muovono figure emblematiche: un guardiano dello spazio, un professore, un DJ che mixa David Bowie, un cameriere, in un equilibrio sospeso tra ordine e follia.

Con una scrittura potente e immaginifica, Borges costruisce un mondo in cui l’infanzia diventa rifugio e resistenza, l’immaginazione si oppone al controllo, e la letteratura diventa atto di ribellione contro la realtà imposta. Considerato da molti come il suo libro più compiuto, Gli espulsi è un racconto che interroga le nostre identità e invita a non dimenticare i bambini che siamo stati.

Nato a Caracas nel 1966 e residente in Spagna dal 2007, Edgar Borges è autore di romanzi tradotti in più lingue e vincitore di numerosi premi internazionali, tra cui il Premio Internacional de Novela Albert Camus. La sua scrittura, ammirata da autori come Enrique Vila-Matas, Peter Handke, Verónica García-Peña e José María Merino, si muove tra sperimentazione letteraria e impegno sociale. Da anni Borges porta avanti progetti di scrittura creativa come strumento di inclusione, collaborando con istituti penitenziari e centri per pazienti affetti da Alzheimer.

La casa editrice inKnot, fondata nel 2013, nasce con la convinzione che i libri siano destinati a viaggiare — tra le mani, le menti, in rete — perché sono fatti di genio, di amore, di emozioni. Un nodo d’inchiostro e di connessioni tra chi scrive, chi legge, chi trasforma l’idea in esperienza.

De Nigris Editori conferma la sua presenza al Campania Libri Festival per il terzo anno consecutivo, con un programma ricco di novità che intrecciano memoria, impegno civile e valorizzazione del Sud, ponendo le donne al centro del piano editoriale 2025/2026. Dopo il successo della collana Palepolis, che ha visto protagonisti anche Alessandro Cecchi Paone ed Emanuele Filiberto di Savoia, il progetto “Chi ha reso grande Napoli” presenta tre nuove uscite: un volume dedicato a Giuseppe Quarati, politico liberale dell’Ottocento riscoperto da Giulia Milanese con prefazione di Annamaria Palmieri, che sarà presentato sabato 4 ottobre alle ore 18:00 in Sala Segnatura; un omaggio all’architetta Stefania Filo Speziale, pioniera del razionalismo e autrice di opere simbolo del Novecento, firmato dall’architetto Rocco Romeo; e Garibaldi a Napoli, scritto da Francesco Garibaldi, figlio di Anita, che offre uno sguardo inedito sulla presenza dell’eroe dei due mondi nel capoluogo campano. Grande attesa anche per il debutto di “Meridiane – Storie ritrovate delle donne del Sud”, sezione diretta da Isabella Pedicini con copertine illustrate da Aurora Lobina, che si apre con due titoli: Rosa Balistreri, la “voce della Sicilia”, raccontata da Lorenza Sabatino, ed Elvira Notari, prima regista donna italiana e pioniera del cinema muto, narrata da Giuseppa Vittorini. La collana sarà presentata sabato 4 ottobre al Biblio Hub alle ore 15:00 e in Sala Segnatura alle ore 18:00. Con la curatela di Monica Buonanno nasce inoltre la collana “Periferie Liquide”, che debutta con Ex Taverna del ferro: parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Banchi Nuovi. Il volume, realizzato con il contributo della Regione Campania, sarà presentato sabato 4 ottobre alle ore 18:00 in Sala Segnatura. Spazio anche alla memoria storica con Giovanni Paonessa e il volume su Roberto Murolo, Qui fu Napoli, realizzato con il supporto di Casa Museo Murolo. Il programma prevede inoltre appuntamenti di grande interesse. Sabato 4 ottobre alle ore 11:00 al Biblio Hub, la giornalista Marzia Taruffi presenterà Gio delle stelle, dedicato a Giandomenico Cassini, moderata da Gino Aveta; seguirà la presentazione di Oscar Di Maio con il volume Guitto? Così è se vi pare, un viaggio tra storia, tradizione e teatro di una famiglia che ha reso grande Napoli quando ancora gli attori vivevano di botteghino. Sempre sabato, alle ore 16:00 in Sala Quinta Pagina, Isabella Pedicini presenterà Diana De Rosa, la pittrice mai esistita per la sezione Le eretiche, ideata da Ruggero Cappuccio e curata da Cristina Marra. Domenica 5 ottobre alle ore 12:00, in Sala Segnatura, i riflettori si accenderanno sulle “regine senza corona”. Raffaella Longobardi, storica inviata Rai, presenterà Alexandra di Danimarca, moderata da Mariolina Sattanino; Antonio D’Addio renderà omaggio alla musica napoletana con un volume dedicato a tre regine dimenticate dei palcoscenici internazionali; Cristina Penco proporrà Giallo Agatha, dedicato ad Agatha Christie, con la conduzione di Cristina Marra e la moderazione di Armando De Nigris. In chiusura, domenica alle ore 19:00, sempre in Sala Segnatura, Cristina Marra dialogherà con Gianni Fiorellino sul suo primo libro Solo se c’è amore. Durante il festival saranno inoltre annunciati l’apertura dell’HUB culturale e creativo ad Aversa, una nuova sede fuori Campania e la pubblicazione di Fantasmi nel Mondo di Annamaria Ghedina, ultimo capitolo della sua fortunata saga. Un omaggio speciale sarà infine dedicato a Federico Salvatore, cantautore napoletano recentemente scomparso e celebrato per la sua libertà di pensiero: l’editore ha deciso di dedicargli lo stand, in linea con la filosofia editoriale De Nigris, senza filtri e senza veti, perché la libertà è l’unico strumento che ci permette di essere vivi.

Al Campania Libri Festival viene presentato in anteprima l’ultimo lavoro di Antonio Nocera: la nuova edizione del libro illustrato “Le Avventure di Pinocchio – Storia di un burattino”. Giovedì 2 ottobre alle ore 19.45, presso la Sala del Paginone del Palazzo Reale di Napoli si presenta l’ultima opera del maestro Nocera, realizzata con il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, dell’Unicef e dell’Archivio Antonio Nocera.

Questa nuova edizione delle Avventure di Pinocchio, realizzata in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, si pone come un’ulteriore tappa nel percorso più che decennale di ricerca e rappresentazione dell’artista intorno alla straordinaria opera del narratore toscano.

Nel corso dell’incontro, che comprenderà anche un reading dell’attrice Francesca Romana Bergamo, il Maestro Antonio Nocera dialogherà con Pier Francesco Bernacchi, presidente Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Rosanna Romano, direttore Generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania e Armida Filippelli, assessore alla Formazione professionale della Regione Campania. A moderare l’incontro sarà Domenico Semplice, presidente dell’associazione Passaggio a Nord Est che ha prodotto l’ultima mostra di Antonio Nocera, “I Viaggiatori delle Nuvole” allestita al Real Belvedere di San Leucio.

Classe 1949 originario di Caivano, Antonio Nocera è un artista di fama internazionale. Pittore, scultore e autore formatosi all’Accademia di Belle Arti del capoluogo partenopeo negli anni sessanta, trasferitosi a Roma, poi a Parma e a Milano, esordisce con le sue prime mostre. Negli anni successivi ha varcato i confini dell’Italia esponendo in Inghilterra, Francia, Belgio e Dubai.

Più volte presente alla Biennale di Venezia con i suoi lavori, ha realizzato negli ultimi anni una serie di opere per hotel di lusso nelle principali città italiane. Inoltre, ha tenuto mostre istituzionali di notevole prestigio in Italia e all’estero, collaborando con enti pubblici e organismi internazionali. Negli ultimi anni ha svolto la sua attività presso i suoi studi “Atelier Ouvert” di Venezia, Firenze e Roma. Dal dicembre dello scorso anno è ritornato alle origini aprendo un nuovo atelier a Napoli.

Dal settembre di quest’anno ha iniziato a collaborare con la SSC Napoli per la realizzazione in esclusiva delle opere destinate ai doni ufficiali del club partenopeo in occasione di tutti i pranzi UEFA della stagione. Il progetto ha preso il via con la creazione di “Pulcinella on the World”, opera donata al Manchester City in occasione dell’esordio stagionale in Champions League. Nei prossimi appuntamenti, Nocera realizzerà opere originali ispirate alla storia, ai valori e all’identità del Napoli, trasformando ogni omaggio in un simbolo di arte e cultura partenopea.

Per informazioni e contatti: archivionocera@gmail.com

La parabola di un medico e patriota nella Napoli del 1799: l’impegno politico, la ricerca scientifica, il legame con l’isola natia di Capri, fino alla scelta di morire da rivoluzionario.

Dopo Artemisia, ambientato nel Seicento, e L’azzurro dentro, negli anni della Seconda guerra mondiale, Raffaele Messina firma con Vento giacobino (Marlin editore) il suo nuovo romanzo storico. Al centro del libro la vita di Gennaro Arcucci, ma soprattutto un’epoca di fermenti, ideali e passioni travolgenti. Sullo sfondo, la città con il suo Ospedale degl’Incurabili tra slanci illuministici e rigurgiti borbonici, e l’isola selvaggia di Capri dove si consuma l’amore sensuale tra un marinaio della flotta francese e una popolana del luogo. Un tema caro alla casa editrice campana Marlin e alla famiglia Avagliano, cui già si deve la pubblicazione del romanzo cult di Enzo Striano, Il resto di niente (1997).

Spiega Messina: “Non è stata casuale la scelta di un personaggio del Settecento, il “secolo dei lumi”. Oggi la cronaca ci pone di fronte all’irrazionalità della guerra; al persistere del fanatismo religioso, fino all’estrema manifestazione del terrorismo; all’analfabetismo di ritorno e ai rigurgiti antiscientifici. Di fronte a tutto questo, mi è sembrato necessario tornare a un personaggio, a un contesto storico in cui la razionalità e la scienza sono stati gli evidenti motori del progresso della nostra società. Un clima culturale che andrebbe recuperato”. Dal 29 settembre in libreria e negli store online, Vento giacobino verrà presentato per la prima volta sabato 4 ottobre alle ore 19 a Napoli nella cornice del Campania Libri Festival.

Appuntamento a Palazzo Reale (Sala Frontespizio, primo piano, ingresso libero) con l’autore del libro in dialogo con la scrittrice Daniela Marra. Sempre a Palazzo Reale, nel Cortile d’Onore, sarà possibile visitare lo stand (n. 107) della casa editrice Marlin. Messina Vento giacobino di Raffaele (2025, Marlin Editore, Vulcano, pp. 176, € 16,00)

LA TRAMA DEL LIBRO Attraverso la vita di Gennaro Arcucci (Capri, 1738 – Napoli, 1800), discendente di un’aristocratica famiglia caprese d’età angioina, medico dell’Ospedale degl’Incurabili e Commissario repubblicano sull’isola, Raffaele Messina ripercorre le tappe del progresso della scienza medica e dei principi di uguaglianza e libertà nella Napoli del Settecento. La vita di Arcucci è intrecciata con l’immaginaria vicenda di Sébastien e Graziella: un marinaio della flotta francese naufragato a Capri, che s’invaghisce di una giovane donna sensuale e selvaggia come l’isola in cui abita. Sullo sfondo Napoli, tra sviluppi della medicina, slanci illuministici e rigurgiti di legittimismo borbonico. Quando il 13 giugno cade la Repubblica, Arcucci è arrestato e tradotto prima nelle segrete del Maschio Angioino e poi in una cella della Vicaria. Qui, tra lo squittio dei topi, ha modo di ripensare alla propria vita: la Farmacia degl’Incurabili, le lezioni di anatomia, gli ammalati ammassati nei cameroni dell’ospedale, le nuove cure contro la sifilide praticate da Cirillo. Mentre la moglie opera nella speranza di ottenere la grazia dal re, Arcucci in cella vagola tra il ricordo di qualche piacevole serata alla Fiera delle Baracche e le notizie delle esecuzioni di Eleonora Pimentel Fonseca, Domenico Cirillo, Mario Pagano: poche settimane dopo toccherà a lui.