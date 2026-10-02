Campania Libri Festival, due appuntamenti con inKnot sabato 3

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Sabato 3 ottobre, due nuovi incontri firmati inKnot Edizioni, all’interno del Campania Libri Festival – La fiera dell’editoria diretto da Ruggero Cappuccio e curato da Massimo Adinolfi, che dal 1° al 4 ottobre, animerà le sale di Palazzo Reale e la Biblioteca Nazionale di Napoli. La rassegna è finanziata dalla Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival presieduta da Alessandro Barbano.

inKnot porta due romanzi capaci di raccontare, con voci molto diverse tra loro, il tema del viaggio, della memoria e della ricerca di sé: L’ingenua possibilità di un ritorno di Gianfranco Pecchinenda e Ninfee & Macaron, romanzo d’esordio di Valentina Anacleria. L’ingresso agli incontri è libero fino a esaurimento posti.

Gianfranco Pecchinenda – L’ingenua possibilità di un ritorno

Ad aprire la giornata, alle ore 12.00 nella Sala Tammurriata (Sala Biblioteca Napoletana), sarà L’ingenua possibilità di un ritorno di Gianfranco Pecchinenda, scrittore italo-venezuelano e ordinario di Sociologia e Neuroscienze sociali all’Università Federico II di Napoli. L’incontro vedrà l’autore in dialogo con il narratore e giornalista Davide Speranza, con letture a cura di Gaetano Balzano.

Al centro del romanzo la vicenda di Omar Amalfitano, scrittore sudamericano emigrato in Europa, che riceve da Caracas una notizia sconcertante: un romanzo mai scritto sta per essere presentato al pubblico con il suo nome, la sua foto in copertina, perfino le sue parole in un’intervista che non ha mai rilasciato.

Per inseguire l’ombra di questa vita parallela, Omar torna nel paese che aveva abbandonato anni prima, in un viaggio che si trasforma in un attraversamento del tempo, della memoria e dell’immaginazione. Con una scrittura sospesa tra sogno e consapevolezza, il romanzo trasforma il tema del doppio in una riflessione sull’identità, sull’emigrazione e sulla letteratura, suggerendo che ogni partenza lasci dietro di sé non solo un luogo, ma una vita possibile, che continua ad attenderci altrove.

Valentina Anacleria – Ninfee & Macaron

Alle ore 20.00 nella Sala Moresca (Sala Biblioteca Camino), invece, la serata sarà dedicata a Ninfee & Macaron di Valentina Anacleria, in dialogo con la professoressa Benedetta De Nicola, attivista e bookclubber. La presentazione sarà animata dalle letture a cura di Maria Leone. Protagonista del romanzo è Michela, giovane donna della periferia napoletana sulla soglia dei trent’anni, che decide di lasciare tutto per inseguire un sogno: frequentare un corso di alta pasticceria a Valence, in Francia.

Tra l’affetto delle coinquiline, la guida di Madame Dubois e la bellezza dei luoghi, Michela scoprirà chi vuole diventare, fino a un ritorno che la costringerà a fare i conti con le proprie scelte. Un romanzo di formazione che, con una scrittura lirica e delicata, indaga il peso delle relazioni familiari sulla costruzione della propria identità, ricordando che per essere felici occorre imparare a volersi bene.

Entrambi gli incontri saranno moderati dalla editrice Tonia Zito.

Altre Novità

Tra le ultime novità edite inKnot presso lo stand 114, sarà disponibile anche Caffè Touba. Viaggio alla scoperta del Senegal di Diego Davide. Un diario di viaggio che racconta il Senegal attraverso le persone incontrate lungo un percorso di studio e di scoperta, intrecciando il patrimonio fotografico del paese, il legame con La zattera della Medusa di Géricault, la storia di Cheikh Ahmadou Bamba e della confraternita muride, la figura dei tirailleur nei due conflitti mondiali e il sorprendente filo che unisce Il Piccolo Principe a questa terra.

Un invito a guardare l’Africa non come un unico paese, ma come un mosaico di popoli, storie e identità differenti. Il volume, con prefazione di Roberto Colella, è il nuovo lavoro di Diego Davide, dottore di ricerca in Scienze Storiche, docente e guida turistica, già autore per inKnot della guida napoletana Tutta n’ata storia, della raccolta di biografie Storie di cervelli che hanno cacciato la scienza e del racconto per ragazzi Le avventure di Paolino del Mediterraneo.

In questi giorni, inKnot ha compiuto un passo deciso verso il mondo dell’editoria digitale e multimediale: l’uscita in esclusiva di sette dei propri titoli in formato audiolibro su Audible di Amazon, una delle principali piattaforme di streaming dedicate all’ascolto. Un ingresso significativo in un mercato nel quale sono storicamente protagonisti i grandi gruppi editoriali, che conferma la volontà della casa editrice indipendente di sperimentare nuovi linguaggi, ampliare la propria offerta e raggiungere un pubblico sempre più vasto.