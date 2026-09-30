Campania Libri Festival, gli appuntamenti di Giannini, c’è Paolo Siani

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In occasione della nuova edizione del Campania Libri Festival che si terrà dal 1° al 4 ottobre presso il Palazzo Reale di Napoli, la Giannini Editore presenta un articolato programma di incontri, dibattiti e firmacopie, oltre alla presenza fissa con i propri volumi e autori presso lo Stand 52 nel Cortile del Belvedere.

AI e benessere digitale

L’apertura degli appuntamenti si terrà con l’evento “Intervista sull’ IA e benessere digitale”, il primo ottobre alle ore 19 presso la Sala Sciurella.

La Giannini Editore vede al centro un intenso dibattito legato a due importanti novità editoriali: “Benessere digitale” di Paolo Siani e “Cicero in foro” di Bartolomeo Sciannimanica L’incontro si aprirà con i saluti di Giulia Giannini. Ne discuteranno con gli autori: Lilly Viccaro Theo giornalista Rai e Margherita Siniscalchi presidente Commissione Scuola V Municipalità. A condurre il dibattito sarà la giornalista Tiuna Notarbartolo, direttore del Premio Elsa Morante.

Novità Sorsi

Venerdì 2 ottobre alle ore 17:00, presso la Sala Sciurella di Palazzo Reale, si terrà l’evento “Sorsi Giannini Editore Novità 2026″, collettivo dedicato alle più recenti novità della collana cult Sorsi della casa editrice. Saluti di Giulia Giannini. Modera l’incontro Tiuna Notarbartolo.

Interverranno gli autori: Luca Ascierto (La forza dell’amore), Vincenzo D. Esposito (Siamo giunti di luce / Il gabbiano e la tortora), Domenico Pennone (Indomita), Rino Scotto di Gregorio (L’imperatrice di fronte al mare), Angela Procaccini (Un sorso di mare), Paolo Trapani (La secessione di San Gennaro), Lino Zaccaria (La memoria di carta), Sergio Zazzera (La filosofia dei napoletani). A seguire, spazio ai firmacopie con gli autori presso lo Stand 52.

Futuri

Sabato 3 ottobre alle ore 16:00, nel Teatrino di Corte di Palazzo Reale, Le Officine Grafiche Francesco Giannini e Figli S.p.A. celebreranno un traguardo storico: i 170 anni di attività con la presentazione della Strenna “FUTURI”. Modera Tiuna Notarbartolo giornalista e direttore del Premio Elsa Morante. Interverrà: Annamaria Colao Cattedra UNESCO Educazione alla Salute e alla sostenibilità) e Franco Salvatore professore Emerito nell’Università e Presidente Onorario del CEINGE – Biotecnologie Avanzate.

Sempre sabato 3 ottobre alle ore 17, 15 a cura di Rai Salvatore Biazzo presenterà il libro “I misteri del Chimico dei Fantasmi” presso l’Arena Rai Roberto De Simone. Segue firmacopie allo Stand 52 (Cortile del Belvedere).

Tanti i firmacopie previsti per gli autori durante l’intera manifestazione. Il pubblico potrà incontrare gli autori, acquistare i volumi e richiedere le dediche allo Stand 52 (Cortile del Belvedere).

1ottobre 2026

Ore 17:00 – Francesco Russo, “Jack & Robin”

2 ottobre 2026

Ore 11:00 – Anna Di Corcia, “Le ragazze della resilienza”

Ore 12:00 – Maria Rosaria Di Stefano, “Quando il tempo è cattivo”

Ore 16:00 – Ferdinando Capuozzo, “Facciamo Bene i conti”

Ore 18:30 – Davide Fiorillo, “Il fast food dei sentimenti”

3 ottobre 2026

Ore 11:00 – Sonia Libico, “A un passo da voi”

Ore 12:00 – Annalisa Senese, “Figli cancellati”

Ore 14:00 – Gioconda Marinelli, “Michele Prisco” / “Fabrizia Ramondino”

Ore 15:00 – Giulia Verde, “Le strade che siamo”

Ore 18:00 – Beatrice Cecaro, Paola Proietti, “Eva in Viola”

Ore 19:00 – Diana Pezza Borrelli, “Nessuno mi sfiori invano”

4 ottobre 2026

Ore 11:00 – Ada Giorgia Mandriota, “Jerry e Wolf, un’avventura vincente” / “Jerry e Wolf, l’avventura continua”

Ore 12:00 – Giuseppe Manzo, “L’incantesimo dei gatti”

Ore 16:00 – Luca Pizzonia, “In cucina con Afrodite”

Ore 17:00 – Giulia Tagliamonte, “Il flamingo e la tortuga”

Ore 18:00 – Stella Cervasio, “Babas, memorie di un cane rosso”