Campania Libri Festival, gli appuntamenti di Homo Scrivens

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Dall’1 al 4 ottobre 2026 al Palazzo Reale di Napoli Homo Scrivens sarà presente alla quinta edizione del Campania Libri Festival – La fiera dell’editoria. Al centro della kermesse il variegato universo del libro e della lettura tra incontri con autori, panel letterari, workshop, stand espositivi. Tra questi, non poteva mancare la casa editrice napoletana diretta da Aldo Putignano.

Cortile d’Onore Stand 9

I volumi a marchio Homo Scrivens e alcuni dei suoi autori si troveranno nel Cortile D’Onore allo stand 9; sarà inoltre possibile assistere a firmacopie e a presentazioni di nuove pubblicazioni.

Ester Basile – Le ribelli

Nello specifico, già giovedì primo ottobre alle 19 Ester Basile, saggista, filosofa e ideatrice del Festival di Letteratura e saggistica di Narni, presenterà in anteprima nella sala Pascarella (Sala Premio Napoli) “Le ribelli. Donne dal pensiero forte fra filosofia, letteratura e impegno civile”. Un volume che punta l’attenzione su filosofe dello spessore di Etty Hillesum e Agnes Heller, Cristina Campo e Margherita Guidacci, ma anche su giornaliste e saggiste del valore di Giuliana Sgrena e Anna Foa, su una politica come Giglia Tedesco Tatò. Un libro che fissa emozioni e permette di esplorare vite, professionalità, valori. L’autrice se ne serve per proporre al lettore la comprensione del presente, punto di partenza di un futuro non ancora deciso ma che è davanti a noi.

A dialogare con la scrittrice, Manuela Sanna, Luisa Festa e Maria Antonietta Selvaggio, moderate da Salvatore Perillo. Videoriprese di Maria Rosaria Rubulotta. Intervento di Cara Mita di Alessandra de Dominicis.

Lello Marangio – Il braccio inconcludente della legge

Lello Marangio presenterà sempre nella sala Pascarella (Sala Premio Napoli) il romanzo “Il braccio inconcludente della legge”, un altro esilarante capitolo per il commissario Ercole Fabozzi che ritorna dopo due anni di pausa e riconquista la scena sfasciandola come è esattamente nel suo DNA di commissario dal disastro facile. Scampato a una paternità che per miracolo si rivela non sua, Fabozzi riprende con ancora più energia a fare quello che sa fare meglio e cioè guai e pasticci.

La ripartenza è ottima, ma il prosieguo si rivela devastante: spostandosi questa volta da Levante a Ponente, arrivando sino al confine italiano, continua a procurare problemi e dolori e a rendere la vita difficile a tutti quelli che, sfortunatamente per loro, gli capitano a tiro.

Quasi senza volerlo, due o tre cose buone gli riescono pure, ma alla fine la sua azione è e resta inconcludente. Il braccio inconcludente della legge, appunto. A parlarne assieme all’autore, venerdì 2 ottobre alle ore 17 in Sala Premio Napoli (Sala Pascarella), Annafortuna Cifuni, libraia, e Lino Barbieri, attore. Letture di Federica Grimaldi.

Scuola Italiana di Comix – Le Sette Opere della Misericordia

La presentazione di “Le Sette Opere della Misericordia” a fumetti, a cura della Scuola Italiana di Comix, si terrà nella Sala Patrizia (Sala Dorica) sabato 3 ottobre alle ore 11:15. Un elegante volume con tavole indimenticabili, e il testo di approfondimento con cenni storici di Maurizio Burale, per raccontare il senso, la forza d’animo, il coraggio e l’amore di un’opera di misericordia. In un istituto antico e prestigioso come il Pio Monte della Misericordia, nel centro storico di Napoli, l’attività di cura e beneficenza è diventata una pratica di vita.

Come nel celebre quadro del Caravaggio che qui è custodito, il libro vuol raccontare, attraverso sette storie, la natura profonda di un impegno civile e sociale che riguarda tutti noi e che ancora oggi viene operato quotidianamente al Pio Monte.

A parlarne assieme a Mario Punzo, direttore della Scuola Italiana di Comix, a Chiara Macor, curatrice sceneggiature della Scuola Italiana di Comix e ad Andrea Scoppetta, art director della Scuola Italiana di Comix, saranno il governatore del Pio Monte della Misericordia, Francesco Garignani, e il responsabile eventi del Pio Monte della Misericordia, Maurizio Burale.

I volumi della Scuola Italiana di Comix saranno presenti allo stand dedicato.