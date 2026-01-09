Campioni per sempre – Quarto scudetto, incontro in IGB Broker

- pubblicità -

A Palazzo Doria d’Angri, sede partenopea della società IGB Broker, partner della SSC Calcio Napoli, nelle scorse ore si è tenuto un incontro sui temi del calcio italiano e sul racconto del quarto scudetto del Napoli, diventato occasione di confronto su storie, ricordi e valori condivisi.

“Campioni per sempre – Quarto scudetto”, scritto da Gianfranco Coppola, caporedattore Rai di Napoli e presidente nazionale USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana), in visita alla IGB, dove a fare gli onori di casa ci sono Angelo e Gerardo Coviello, rispettivamente CEO di IGB Broker e fondatore di Mirassicura.it, che hanno accolto l’autore per una mattinata di dialogo tra cultura sportiva e memoria professionale, insieme a Marco Lobasso, giornalista ed editore, ideatore del marchio editoriale LeVarie.

“L’incontro con Gianfranco Coppola è per noi un valore etico e sportivo. Il suo racconto non si limita allo sport ma attraversa temi universali: responsabilità, leadership e senso di comunità”, ha dichiarato Angelo Coviello, filantropo oltre ad essere tifosissimo azzurro. “Il libro mostra come lo spirito di squadra e la capacità di unire le persone siano fondamentali, sia in campo sia in azienda”.

“Campioni per sempre – Quarto scudetto” unisce racconti del presente e del passato del Napoli: da Careca, Alemao, Zola e Ottavio Bianchi fino agli eroi attuali guidati da Antonio Conte. Il volume raccoglie interviste esclusive, contributi di 11 Grandi Firme del giornalismo sportivo italiano e fotografie di Pietro Mosca, con il progetto grafico curato da Andrea Delehaye. La prefazione dell’Arcivescovo emerito di Napoli, Cardinale Crescenzio Sepe, lega inoltre il libro a un’iniziativa solidale a favore della Comunità di accoglienza Casa di Tonia, sostenuta dalla Fondazione In Nome della Vita Onlus.

“Raccontare le imprese del Napoli attraverso le voci di chi le ha vissute è un modo per creare un ponte tra generazioni di tifosi”, continua Angelo Coviello. Gli fa eco Gerardo Coviello, che ha evidenziato il legame tra narrazione e impresa: “Valorizzare storie e memoria collettiva, dando spazio a ciò che unisce le persone: ricordi, valori, esperienze condivise, è un po’ il punto in comune tra la nostra esperienza imprenditoriale e la narrazione sportiva”.

Il libro sarà a disposizione degli amici di IGB, tifosi del Napoli.

L’incontro ha confermato l’impegno di IGB Broker nella promozione del capitale umano e relazionale, centrale nella cultura aziendale contemporanea. “Dalla cultura allo sport, dalla memoria alla responsabilità sociale: è nel confronto tra mondi diversi che nascono legami duraturi”, ha concluso Angelo Coviello.