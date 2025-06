Campioni per sempre – Quarto scudetto, la festa al Circolo Canottieri

- pubblicità -

Oltre cento ospiti ieri sono intervenuti in occasione della presentazione del volume di Gianfranco Coppola, edito da LeVarie di Marco Lobasso.

Accolti dal presidente del Circolo Canottieri Napoli, Giancarlo Bracale, si sono alternati al microfono protagonisti del mondo del calcio di ieri e di oggi, a partire dal presidente del Napoli dei primi scudetti, Corrado Ferlaino.

Con lui tanti campioni, da Canè a Bruscolotti, da Montefusco a Improta, alcune Grandi Firme del giornalismo che hanno partecipato con i loro racconti al volume, da Mimmo Carratelli ad Adriano Cisternino, da Adolfo Mollichelli ad Antonio Sacco.

Una festa per celebrare il libro scudetto di Gianfranco Coppola e per festeggiare insieme il quarto tricolore del Napoli. Momento finale con il tradizionale taglio della torta del maestro pasticciere Sabatino Sirica, con la copertina del libro in primo piano, affidato proprio a Corrado Ferlaino.

Il libro nasce con il progetto solidale di contribuire con i proventi delle vendite allo sviluppo di Casa di Tonia, la struttura di accoglienza voluta dal Cardinale Crescenzio Sepe che ha firmato la prefazione del volume e che è intervenuto con un video alla presentazione. È possibile acquistare Campioni per sempre – Quarto scudetto nelle librerie, in edicola e sui maggiori bookstore web (200 pagine a colori, euro 15) o via mail a info@levarieweb.it.