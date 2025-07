Campioni per sempre – Quarto scudetto, martedì 22 al Tennis Club Vomero

- pubblicità -

Martedì 22 luglio, ore 18,30, il talk show di presentazione di Campioni per sempre – Quarto scudetto, nella Sala dei Trofei del Tennis Club Vomero in via Rossini.

Con l’autore del libro, Gianfranco Coppola, parteciperanno due bandiere del Napoli, Giuseppe Bruscolotti e Gianni Improta, insieme al presidente del Tennis Club Vomero, Francesco De Lise e a tanti tra giornalisti, dirigenti sportivi e appassionati, tutti ospiti al club collinare per parlare di calcio, della stagione alle porte e per festeggiare il quarto tricolore del Napoli di Antonio Conte.

Con la vendita del volume edito da LeVarie continuerà anche al Tennis Vomero il tour solidale del libro, per sostenere i progetti di Casa di Tonia, la struttura di accoglienza voluta dal Cardinale Crescenzio Sepe, che offre alle ragazze meno ambienti di Napoli un tetto e possibilità di inserimento nel tessuto sociale della città Al termine dell’incontro brindisi finale, taglio della torta scudetto e tradizionale firmacopie di Campioni per sempre.