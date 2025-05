Capitani per sempre, Gianfranco Coppola presenta il suo libro da IGB Broker

- pubblicità -

A Palazzo Doria d’Angri, storica struttura a metà tra centro antico e moderno di Napoli, presso la sede di IGB Broker mattinata dedicata al libro Capitani per sempre, firmato dal giornalista Gianfranco Coppola, attuale presidente dell’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) e caporedattore Rai di Napoli.

All’incontro, che ha visto come padroni di casa Angelo e Gerardo Coviello, rispettivamente CEO di IGB Broker e fondatore di Mirassicura.it, ha partecipato il giornalista ed editore Marco Lobasso, che ha ideato il marchio editoriale LeVarie. Vissuto un momento di condivisione che ha unito cultura, sport e testimonianza professionale. Capitani per sempre, edito da LeVarie, non è solo un volume sportivo ma un vero e proprio viaggio narrativo e visivo che rende omaggio ai grandi capitani del calcio italiano, con un tono sincero e affettivo che valorizza il senso di appartenenza e leadership, concetti non distanti anche dalla cultura aziendale.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’occasione di ospitare Gianfranco Coppola in IGB”, ha dichiarato Angelo Coviello, CEO di IGB Broker. “Non solo per il valore giornalistico e culturale del suo libro, ma per ciò che rappresenta: una riflessione profonda sull’amicizia, sulla responsabilità e sul ruolo del capitano, temi che risuonano fortemente anche nel nostro lavoro quotidiano. La lealtà, la visione e la capacità di tenere uniti i team sono valori che ci appartengono. E questo libro li racconta con la grazia e l’autenticità di chi li ha vissuti”.

L’opera, nata da una lunga esperienza “sul campo”, è una raccolta corale arricchita dalla partecipazione delle Grandi Firme del giornalismo sportivo italiano, e impreziosita da un apparato iconografico curato in collaborazione con Panini. La narrazione parte da Napoli, città di Maradona e di Antonio Juliano, per estendersi a una vera e propria mappa emotiva del calcio nazionale, attraversando storie, stadi e sentimenti.

“Il libro è figlio di un sentimento raro e necessario: l’amicizia,” spiega Gianfranco Coppola. “Una amicizia costruita nel tempo, sui campi e nei corridoi degli stadi, tra treni e voli notturni. Con Marco Lobasso ci lega una lunga storia, fatta di dialogo, rispetto e scambi sinceri”. “Lo stesso sentimento che lega noi tutti in questa sala – fa eco Coviello – che poi ribadisce un’idea di impegno che non si limita alla professione, ma guarda anche alla responsabilità sociale”.

Un aspetto distintivo del progetto editoriale, infatti, è il suo legame con la solidarietà. Capitani per sempre sostiene l’attività della Fondazione In Nome della Vita Onlus, promossa dal Cardinale Crescenzio Sepe, in favore della Comunità di accoglienza Casa di Tonia. Un legame tra sport, cultura e attenzione sociale che rafforza il valore dell’iniziativa e ne amplia il significato.

L’incontro ha rappresentato non solo un evento culturale, ma anche un’occasione di confronto tra mondi contigui: quello dell’impresa e quello del racconto. “Crediamo fortemente nel dialogo tra cultura e impresa”, ha aggiunto Gerardo Coviello, founder di Mirassicura.it. “Accogliere un autore come Gianfranco Coppola nella nostra sede significa dare spazio a ciò che unisce le persone: le storie, la memoria, i valori comuni”.

“Mentre il mercato assicurativo guarda con crescente interesse ai temi dell’etica, della comunicazione e del radicamento nei territori, IGB Broker conferma il proprio impegno nel promuovere iniziative che valorizzino il capitale umano e relazionale, elemento sempre più centrale nella cultura aziendale contemporanea”, chiude Angelo Coviello.