Caraluce, i paesi invisibili di Franco Arminio alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri

Franco Arminio presenta in anteprima il suo nuovo libro Caraluce. Atlante dei paesi invisibili (Rizzoli), lunedì 24 febbraio alle ore 18.00, presso la Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli. Un incontro imperdibile che anticipa l’uscita del libro, prevista per il 25 febbraio.

Il poeta e paesologo, che da anni esplora il rapporto tra territorio, immaginazione e umanità, guiderà i lettori in un viaggio unico alla scoperta dei luoghi che solo la fantasia può abitare, illuminando il percorso con il suo inconfondibile sguardo poetico. In Caraluce, Arminio ci invita a percorrere una mappa di mondi che esistono ai confini della realtà, ma che sono vivi nella nostra immaginazione. Le illustrazioni di Manuele Fior, che punteggiano le pagine del volume, offrono una dimensione visiva al testo poetico. L’incontro sarà arricchito dalle letture di Francesca Ritrovato, che daranno vita alle parole del libro. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

I paesi invisibili di questo Atlante nascono ai confini del mondo che conosciamo, impercettibili strappi che raccontano la letizia e la bontà dell’immaginazione, e che rispondono a un bisogno profondo, una fame di spazi dove sentirsi attraversati dalla scossa della fantasia. Accade, in queste pagine, di trovarsi in un paese dove si accendono sigarette con i lampi oppure in un paese poggiato su una mandria di cavalli o in uno sbadiglio. Non c’è un solo paese in cui non vorremmo abitare almeno un giorno, contenti di dimenticare per un attimo la mestizia del tempo presente, delle cose inchiodate a un realismo malato, che relega l’immaginazione tra i giochi senza conseguenze. È lo scatto nell’impensato, invece, a darci lo slancio per andare avanti. Andiamo a cercare paesi e paesaggi, quelli che ci sono e quelli che solo lo stupore può trovare. In queste pagine pervase da una luce che cura, Franco Arminio ha disegnato una mappa di luoghi che appartengono a tutti proprio perché nessuno li ha mai abitati. E con la voce di chi sa inventare mondi provvisori e cangianti ha composto un libro che è un importante esito letterario del suo originale lavoro di poeta e paesologo.

Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia, in Irpinia d’Oriente. Ha pubblicato moltissimi libri, in versi e in prosa, tra cui Vento forte tra Lacedonia e Candela (2008), Cartoline dai morti (2010), Cedi la strada agli alberi (2017), La cura dello sguardo (2020) e Sacro minore (2023), raggiungendo una vasta comunità di lettori. Si occupa anche di documentari e di fotografia. Da anni è in giro per l’Italia con i suoi incontri sulla poesia ed è impegnato nella battaglia contro lo spopolamento dei paesi. Ha fondato e porta avanti la Casa della paesologia e il Festival La luna e i calanchi ad Aliano.