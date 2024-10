Cartolina da Napoli, il nuovo libro di Pietro Treccagnoli

- pubblicità -

Prima e importante presentazione per l’ultimo libro di Pietro Treccagnoli: “Cartolina da Napoli. Passeggiate nella città nascosta”. Pubblicato dalla Giannini Editore, nella celebre collana Sorsi, l’appuntamento è fissato per domenica 3 novembre alle ore 12,30 nella elegante cornice di “ScottoJonno”, con la direzione culturale di Alessandro Polidoro. La presentazione è parte degli appuntamenti della rassegna “La domenica del villaggio”. Interverrà Ciro Pellegrino capocronista di fanpage.it.

Napoli è una città che va sfogliata come un libro di pietra, da schiudere e da leggere con occhi sempre nuovi, ogni giorno, perché ogni giorno si possono scoprire angoli che la città custodisce come segreti in uno scrigno di tufo e salsedine. Napoli, nonostante la maschera di metropoli sfacciata sempre sul palcoscenico della vita, è una città che si nasconde e che protegge la sua vera natura. Pietro Treccagnoli, con le sue passeggiate, vi accompagna dove Napoli non è più un luogo comune e dove è meraviglioso smarrirsi.

Pietro Treccagnoli, giornalista, ha lavorato per circa quarant’anni a “Il Mattino” di Napoli, prima di andare in pensione. Attualmente collabora con il “Corriere del Mezzogiorno”. Ha pubblicato una dozzina di libri, quasi tutti su Napoli dove vive. Ama camminare per le strade della sua città.

Editore: Giannini Editore

Collana: Sorsi-Vol 18

Pagine: 82

Prezzo: € 6,00

Isbn: 9788869063749