Che io sappia, non so, il nuovo libro di Gino Rivieccio

Mercoledì 26 novembre alle ore 18 alla libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri si presenta il libro “Che io sappia, non so” (Guida editori) di Gino Rivieccio. Con l’autore, Walter De Maggio, Pietro Treccagnoli. Si allega copertina.

Pillole di buon umore, pennellate di ironia, pensieri spettinati, aforismi raccolti, nel tempo, tra battute tratte dagli spettacoli scritti insieme a Gustavo Verde e post pubblicati sui social. Sono questi gli ingredienti di un piacevole libro che ha il sapore di una chat del sorriso ma anche di una dispensa della riflessione e dell’arguzia. Insomma, un campionario di leggerezza dove non mancano le bordate a coloro che hanno peggiorato il mondo e hanno reso la nostra vita uno slalom tra le porte dei disagi quotidiani.

Gino Rivieccio è autore, attore e regista. In teatro ha debuttato con Pietro De Vico e Luisa Conte, lavorando poi al fianco di maestri della comicità tra cui Nino Taranto, Paolo Villaggio, Terzoli e Vaime, Dino Verde e Vito Molinari. In tv ha condotto per anni trasmissioni di successo sia sulle reti Mediaset, sia in Rai, al fianco di Fiorello, Mara Venier, Marco Columbro, Lino Toffolo e Marino Bartoletti. Ha scritto numerosi spettacoli teatrali e recentemente ha diretto il suo primo film dal titolo Da cosa nasce cosa. Dal 2019 è direttore artistico del premio Massimo Troisi a San Giorgio a Cremano. “Che io sappia, non so” è la sua quinta pubblicazione.