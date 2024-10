Chiude con successso Ricomincio dai Libri

- pubblicità -

La decima edizione di Ricomincio dai Libri ha chiuso i battenti, confermandosi ancora una volta come un polo culturale di grande rilevanza per Napoli e non solo. Per tre giorni, l’Archivio di Stato si è trasformato in un luogo d’incontro e confronto per appassionati di letteratura, autori e editori.

L’evento ha offerto un ricco calendario di incontri, laboratori e attività, attirando un pubblico variegato e confermando, ancora una volta, quanto la città di Napoli risponda con entusiasmo agli eventi dedicati al libro e alla cultura.

Tra i momenti di maggior rilievo, si segnala il grande afflusso di pubblico per gli incontri con autori del calibro di Diego De Silva, Daria Bignardi, Maurizio De Giovanni, Vinicio Marchioni, Valeria Parrella e Giancarlo De Cataldo, che hanno registrato il tutto esaurito. A chiudere la rassegna, come da programma, è stato lo spettacolo “Generazione X” di Lorenzo Marone, che ha attirato un pubblico numeroso, registrando il tutto esaurito con giorni di anticipo.

Oltre agli incontri con gli autori, un’attenzione particolare è stata dedicata ai più piccoli, con un programma ricco di attività e laboratori pensati per loro. Anche quest’anno, le iniziative rivolte ai bambini hanno avuto un grande riscontro, dimostrando ancora una volta quanto sia importante offrire spazi culturali inclusivi per tutte le età.

“Le attività per bambini hanno riscosso un successo straordinario”, dichiarano gli organizzatori. “I più piccoli si sono divertiti con i numerosi laboratori organizzati per loro, dimostrando quanto sia cruciale offrire eventi culturali inclusivi per coltivare la passione per i libri fin dalla giovane età. Le famiglie hanno risposto con entusiasmo, contribuendo a registrare il tutto esaurito in molte delle iniziative a loro dedicate”.

“Quest’anno abbiamo voluto ampliare il programma per i più piccoli. Ci siamo resi conto che in Campania, e non solo a Napoli, c’è una grande richiesta di eventi per bambini – sottolineano gli organizzatori.- Dobbiamo ispirarci ai festival del nord Italia, dove questi eventi sono più diffusi e, non a caso, la percentuale di giovani lettori è più alta. Investire su chi lavora tutto l’anno con i bambini è essenziale”.

“Un sincero ringraziamento va all’Archivio di Stato di Napoli e alla direttrice Carrino, per aver ospitato e sostenuto l’evento in questo prestigioso spazio. Un sincero ringraziamento va, inoltre, a tutti gli ospiti, le scuole, le famiglie e i visitatori che hanno reso unica questa edizione con la loro partecipazione attiva. Il fermento culturale di questi giorni ha confermato Ricomincio dai Libri come un appuntamento centrale per la città, capace di coinvolgere un pubblico trasversale e promuovere il dialogo culturale su più livelli”, continuano gli organizzatori.

“L’evento continua a crescere e a consolidarsi come uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale napoletano. Ricomincio dai Libri – concludono – si conferma una piattaforma di condivisione di idee che abbraccia grandi e piccoli, con l’obiettivo di continuare a creare momenti di riflessione e incontro per la comunità culturale della città”.