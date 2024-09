Circolo Book&Tè di Scrittura & Scritture, si parte a ottobre

- pubblicità -

Con l’arrivo dell’autunno a Napoli ritorna l’ormai noto Circolo Book & Tè di Scrittura & Scritture.

Incontri mensili all’ora del tè intorno alla lettura. Una pausa dai ritmi frenetici della giornata dedicata agli appassionati dei libri e delle animose conversazioni intorno alla lettura.

La casa editrice Scrittura & Scritture propone sette incontri, a cadenza mensile, durante i quali, accompagnati da raffinate teiere e tazze di porcellana e coccolati da squisite prelibatezze dolciarie si chiacchiera amabilmente e giocosamente intorno ai libri.

Il circolo Book & Tè di Scrittura & Scritture, fondato nel 2014 dalle editrici Chantal ed Eliana Corrado, grazie al passaparola, è oramai diventato il più longevo e atteso circolo letterario di Napoli. L’unico capace di coniugare la buona lettura, le conversazioni informali intorno al libro (e chissà che non ci sia anche qualche scrittore ospite), con tè, infusi e raffinati dolci sempre diversi.

Circolo Book&Tè di Scrittura & Scritture compie dieci anni!

E per festeggiare il decimo anno che il circolo Book& Tè si rinnova nella formula.

Rimanendo inalterati lo spirito e l’atmosfera che da sempre hanno caratterizzato il circolo – quello di immergersi in un salotto dal sapore ottocentesco, circondati da teiere, tazze e prelibatezze varie, prevedere giochi letterari e premi per i partecipanti – quest’anno i singoli appuntamenti letterari si baseranno su libri scelti dai circolisti iscritti, in base a una terna di libri, diversa a ogni incontro, presentata dalle editrici.

Non più, quindi, solo libri della nostra casa editrice, ma anche – e soprattutto – di altri marchi editoriali.

Tale decisione è maturata per una precisa volontà di dare un piccolissimo contributo alle librerie che da sempre, e negli ultimi anni soprattutto, soffrono per una carenza di acquirenti.

In questo modo, Scrittura & Scritture con il suo Circolo invita i partecipanti a recarsi nelle librerie per acquistare il libro che sarà poi oggetto dell’incontro.

Si spazierà tra vari generi letterari e varie tematiche per abbracciare un po’ tutti i gusti dei lettori, ci saranno anche rimandi a premi letterari e serie tv o film tratti dai libri e non mancheranno anche, in alcuni appuntamenti, delle chicche e delle sorprese per gli iscritti.

Ogni terna di libri quindi si baserà su un fil rouge e sarà rivelata di volta in volta a ogni singolo appuntamento.

Il circolo è a posti limitati e per partecipare occorre iscriversi, si comincia il 17 ottobre.



Per saperne di più scrivere a info@scritturascritture.it o telefonare allo 081.5449624

Sul nostro sito www.scritturascritture.it