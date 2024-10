Come nascono le storie, il libro di Pablo Trincia

Le storie sono tutte diverse, ma la voce, così come la penna, sono uniche: con i suoi lavori, Pablo Trincia non solo ha rivoluzionato e fatto esplodere il fenomeno dei podcast in Italia, ma è riuscito a entrare nella mente e nei cuori del pubblico come uno dei più iconici storyteller di oggi. Dopo aver raccontato tante storie degli altri, in Come nascono le storie per la prima volta apre le porte della sua fucina narrativa e ci svela gli elementi e i processi che utilizza per dare vita alle sue inchieste, ai suoi podcast e ai suoi libri. Prima di tutto lo sguardo del narratore, capace di cogliere gli intrecci di vite, sentimenti e misteri che si celano dietro ogni persona, luogo geografico o, persino, in un semplice albero. Poi, l’istinto del cacciatore, il lavoro meticoloso di ricerca delle fonti, quelle che svelano i segreti di una vicenda e le emozioni dei protagonisti. Infine, la voce, il mestiere, la capacità di dare ritmo, colore e di rendere la storia interessante per chi legge, guarda, ascolta. Nello scandagliare un processo che a volte tocca corde tanto intime e legate alla sua sfera emotiva, però, Trincia si rende conto di dover girare per la prima volta lo sguardo su di sé, aprire alcuni cassetti della sua vita chiusi da troppo tempo e fare i conti con alcuni traumi irrisolti del suo passato. Il libro diventa così un viaggio intimo nell’arte di raccontare, che passa da Lipsia, Milano, Londra e Teheran: un percorso che, tra indizi e coincidenze, è destinato a trovare il suo sbocco nella carriera di uno dei più iconici storyteller di oggi.