Cose di Jack Rubino, il nuovo romanzo di Andrea Raguzzino

Appuntamento venerdì 18 aprile 2025 alle ore 18:00 presso la Casa del Giallo di Napoli (via Enrico Alvino 129) per la presentazione in anteprima di Cose di Jack Rubino (Jack Edizioni, aprile 2025), la prima raccolta di racconti dell’avvocato e scrittore partenopeo Andrea Raguzzino in uscita il 25 aprile 2025.

Con l’autore, parlerà del libro il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa.

Il libro.

In otto racconti, l’autore illustra i retroscena e le vicende di alcuni dei personaggi protagonisti dei romanzi costituenti la Trilogia di Jack Rubino, ridefinendo i confini dell’universo narrativo in cui si svolgono le vicende ivi narrate.

Inoltre, nella migliore tradizione dei romanzi di Ellery Queen, l’autore lancia una stupefacente ed inedita Sfida al lettore: uno dei racconti è stato scritto in “collaborazione” con una intelligenza artificiale generativa, e Raguzzino sfida i suoi lettori a indovinare in quale degli otto ci sia lo zampino dell’AI, svelando l’arcano solo in una postilla finale.

I racconti.

La grande occasione di Jack Rubino. Nella sua prima avventura mai pubblicata, lo scaltro e sconclusionato investigatore privato di New York approfitta di un provvidenziale scambio di persona epr volare in Italia alla caccia di una femme fatale.

Difesa a sorpresa. In un college del Wyoming, un puro caso fa incrociare le strade delle studentesse Carol Hatway e Susan Lewis, trascinandole in un caso giudiziario così peculiare da richiedere una strategia di difesa del tutto fuori dagli schemi.

Cinquanta minuti. Perché la giovanissima Carla Potter è stata obbligata dal tribunale di New York a sottoporsi alle cure di una psicologa? E quale terribile verità verrà fuori dai dialoghi tra la ragazza e la sua terapista?

Uno sporco affare per Pietro Camaleone. Se nasci a Hell’s Kitchen da una famiglia italoamericana negli anni ’30, hai due scelte: diventare uno sbirro o un gangster. Le scelte diverse fatte da due amici d’infanzia non potranno che portarli a un inevitabile scontro.

Una scelta difficile per Jack Rubino. Cosa conta davvero per un uomo? La lealtà? La giustizia? L’onestà? O il proprio interesse? Solo un vecchio e saggio combattente potrà aiutare Jack a fare la scelta giusta.

La ballata di Russell. Russell è come un bambino buono nel corpo di un gigante violento, e non ricorda il suo passato; o forse, ne ricorda troppi.

Freedom. Un Blues di Hell’s Kitchen. La solita vecchia storia: una donna che dice basta e un uomo che non è disposto ad accettare un “no” come risposta. Ma questa volta, accanto a Gina, c’è qualcuno che non è disposto a farsi tanti scrupoli. Anche se la vera libertà è solo quella che ci conquistiamo da soli.

Nota dell’autore. Anche gli scrittori, a volte, hanno bisogno dei servigi di un detective privato. Soprattutto se cercano risposta alla più importante delle domande: “perché?”

La quarta di copertina.

Un giovane detective alle prese con l’occasione che può cambiargli la vita; due studentesse disposte a tutto pur di scansare la giusta punizione; una ragazzina che porta sulle spalle il peso di una azione terribile; un poliziotto, un mafioso e la città più corrotta del mondo; un vecchio pugile, dispensatore di saggezza; un uomo grande e grosso, con la mente e il cuore di un bambino; una donna disperata in una strada senza uscita; un incontro destinato a rispondere alla più importante delle domande. E una incredibile, appassionante sfida al lettore.

L’autore.

Avvocato, è nato a Napoli, dove lavora e vive con la moglie Arianna, le figlie Agata e Anita e la cagnolina Caty.

Appassionato di letteratura di genere e fumetti, si diletta con la scrittura fin da quando ha impugnato la sua prima penna ma ritiene che la sua vera vocazione sia il cinema.

Per i tipi della Jack Edizioni ha pubblicato i romanzi Un amico nei guai per Jack Rubino (2021), Lontano da casa. Un’indagine di Jack Rubino (2022) e Jack Rubino: il caso Helena Rinaldi è tuo! (2023), ha partecipato con i suoi racconti alle raccolte Due anni di Jack (2023) e Oltre i confini. Dieci racconti breathless (2024 a cura di Elisa Averna) e a curato la raccolta Aneddoti. Undici piccoli racconti (2024).

Per info: 328.9858701 – jackedizioni@raguzzino.it