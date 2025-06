Curare i bambini, il libro del pediatra Salvatore Di Maio

- pubblicità -

Prima presentazione per il libro “Curare i bambini” del pediatra Salvatore Di Maio, appuntamento presso la libreria Io Ci Sto, venerdì 13 giugno alle ore 18,30. Pubblicato dalla Giannini Editore, è il volume 25 della nota collana Sorsi. Dialogheranno con l’autore il pediatra Paolo Siani, Giulia Giannini della Giannini Editore e Tiuna Notarbartolo giornalista e direttrice del Premio Elsa Morante.

L’Endocrinologia pediatrica nasce come disciplina specialistica solo dopo che la Pediatria acquisì autonomia scientifica e didattica a partire dai primi decenni del Novecento. La nascita di questa subspecialità fu facilitata dagli studi pionieristici di James Gamble, che tra il 1919 e il 1923 esplorò l’equilibrio idroelettrolitico e acidobase, e dalle ricerche di Lawson Wilkins a partire dal 1935, che fondarono le basi dell’Endocrinologia pediatrica moderna. L’attenzione all’Endocrinologia pediatrica in Italia, con un focus particolare sulle turbe della crescita e della pubertà, si consolidò a Napoli negli anni ’70 grazie al lavoro di Enrico Tatafiore, che istituì il primo Centro di Auxologia del Sud Italia. Questo volume ripercorre le tappe storiche e gli sviluppi clinici della disciplina, evidenziando il contributo fondamentale di figure illustri come James Gamble, Lawson Wilkins e Enrico Tatafiore, nonché il contesto napoletano che ha avuto un ruolo cruciale nell’affermazione dell’Endocrinologia pediatrica.

Salvatore Di Maio è pediatra endocrinologo e auxologo, primario ospedaliero emerito presso la AORN Pediatrica “Santobono-Pausilipon” di Napoli. Laureato nel 1973, ha completato la sua formazione sot-to la guida di noti specialisti come i professori Salvatore Auricchio, Armido Rubino e Marco Minozzi, perfezionandosi in Endocrinologia pediatrica con il professor Alfred Tenore. Ha sviluppato significativi studi sull’ipotiroidismo congenito e sull’ipogonadismo, e ha contribuito al trattamento dei problemi neuroendocrini presso il “Santobono”. Nel 2000 è diventato Direttore della Struttura Complessa di Auxologia e Endocrinologia della AORN “Santobono-Pausilipon”. Nel 2024 ha ricevuto il titolo di “Saggio della Pediatria” dalla Sezione Campania della Società Italiana di Pediatria.

TITOLO: CURARE I BAMABINI

AUTORE: SALVATORE DI MAIO

EDITORE: GIANNINI EDITORE

COLLANA: SORSI VOL. 25

PAGINE: 72

PREZZO: 6,00 €