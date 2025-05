Dio, come mi amo… per amarti di più! il libro di Ettore Bassi e Debora Iannotta

- pubblicità -

Venerdì 16 maggio alle ore 18:00, La Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli ospiterà la presentazione del libro Dio, come mi amo… per amarti di più! (Graus Edizioni), scritto da Ettore Bassi e Debora Iannotta, con prefazione di Roberto Vecchioni.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della lettura, del pensiero profondo e della musica, che vedrà la partecipazione straordinaria del compositore Lino Pariota, autore delle “book sound escapes” del volume.

L’incontro sarà un’occasione per ascoltare dalla voce degli autori la genesi di questo progetto poetico ed emozionante, capace di intrecciare parole e note, emozioni e riflessioni sul valore dell’amore e dell’identità personale.

Dio, come Mi amo… Per amarti di più!: un titolo che sussurra forza e dolcezza, che racchiude la rivoluzione più intima e universale: amare se stessi per poter amare davvero, considerando la cura del Sé come primo gesto d’amore verso l’altro. Un itinerario poetico e coraggioso che attraversa gli ultimi ottant’anni di cambiamenti sociali e culturali, ponendo al centro la donna, la coppia, e il legame indissolubile tra identità e relazione. Ogni parola è un invito a riflettere, a scrivere, per creare connessioni profonde e consapevoli. “Dio, come mi amo… e da dove comincio? Da una lettera. A chi la scrivo? A te, a lui. Perché dovrei farlo? Per amarti di più!”. Un inno alla trasformazione e alla reciprocità, una traccia che ispira l’uomo e la donna ad amare senza dimenticare il valore della propria unicità. “…Così anche il Cielo si sentì partecipato. E la Vita, nel suo intero, si realizzò. Senza fatica”.

Ettore Bassi, volto amato della tv e del teatro, con questo libro inaugura una nuova stagione della sua variegata carriera, nei panni di autore sempre più interessato a temi sociali e di approfondimento. Ne sono una concreta testimonianza i suoi ultimi lavori: Dio come ti amo, per uomini che amano le donne, anch’esso scritto a quattro mani con Debora Iannotta e da cui “discende” questo libro; Femmena e Caro Pino ti scrivo (entrambi sulla poetica di Pino Daniele); il Sindaco pescatore (sull’omicidio di Angelo Vassallo); Il mercante di luce (dal romanzo di Roberto Vecchioni) e l’incontro con autori importanti come Eric Emmanuel Shmitt. Secondo Bassi ci sono “artisti che lo sono per se stessi e artisti che lo sono per il prossimo”. La sua ambizione è di appartenere alla seconda categoria.

Debora Iannotta, marzo 1978. Pesci, ascendente Ariete. Studiosa, autrice, performer, produttrice specializzata in arte sociale. Founder di Accademia Filoquantica (Na); Ingegneristica Del Pensiero (Roma) e Human sustainability (Lecce), centri di ricerca e formazione in area umanistica e sviluppo comportamentale. “Non ho niente di nuovo da dire, solo storie da raccontare in ogni modo che conosco” è la riflessione che più la rappresenta.