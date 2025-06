Djoković. L’uomo che ha sfidato gli dei, presentazione del libro lunedì 23

- pubblicità -

«Doveva arrivare Giancarlo Liviano D’Arcangelo

a farmi amare un tennista che odio»

Sandro Veronesi

Nei prestigiosi spazi del Circolo Canottieri Napoli la prima presentazione in città di Giancarlo Liviano D’Arcangelo, autore del libro Djoković. L’uomo che ha sfidato gli dei (66thand2nd). L’evento è in programma lunedì 23 giugno alle ore 17:30 presso la sede del Circolo, a Via Molosiglio, 1.

Con l’autore dialogherà il giornalista Silver Mele.

Saluti di apertura del Presidente del Circolo Canottieri Napoli, Giancarlo Bracale.

Della trinità Federer-Nadal-Djoković, lo svizzero e lo spagnolo si sono sempre distinti per uno status semidivino. A rovinare il dualismo perfetto è arrivato, all’improvviso, il terzo incomodo: un serbo smilzo e riottoso, dal corpo snodabile, cresciuto sotto i bombardamenti Nato su Belgrado. Novak Djoković è il simbolo dell’umano che sfida gli dèi, e che alla fine – grazie a qualità atletiche straordinarie, alla cura maniacale per il proprio corpo, alla vocazione alla sofferenza – riesce ad affrontarli alla pari. E addirittura a batterli, superandoli in ogni statistica. Nonostante i numeri, però, la stragrande maggioranza dei tifosi non ha mai amato i suoi atteggiamenti da villain, il suo tennis mentale, sparagnino, in grado di far risaltare i punti deboli degli avversari.

Giancarlo Liviano D’Arcangelo ribalta questa verità e racconta Djoković da una prospettiva totalmente inedita, con la forza emotiva di un memoir, la capacità di coinvolgere di un romanzo e l’accuratezza di una biografia. E ci spiega perché amare «The Djoker» – anche contro la potenza robotica dei titani del futuro, Alcaraz e Sinner – è un atto rivoluzionario. L’atto di chi riesce a continuare a credere nella capacità tutta umana di andare oltre sé stessi e costruire il proprio destino.

Giancarlo Liviano D’Arcangelo ha esordito nel 2007 con Andai, dentro la notte il­luminata (Pequod), finalista al premio Viareggio. Tra le altre sue opere Le ceneri di Mike (Fandango, 2011), con cui ha vinto il premio Benedetto Croce e il premio Sandro Onofri, Invisibile è la tua vera patria (il Saggiatore, 2013) e Gloria agli eroi del mondo di sogno (il Saggiatore, 2014). Fa parte della redazione di Nuovi Argomen­ti. Nel 2022 ha curato per l’Italia la docuserie in sei episodi La tragedia dell’Heysel coproduzione Italo-belga.

ISBN 978-88-3297-399-0 PAGINE 240 PREZZO 18 euro