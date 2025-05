Donnaregina, il nuovo romanzo di Teresa Ciabatti

- pubblicità -

Mercoledì 21 maggio alle ore 18.00, la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri ospita Teresa Ciabatti per la presentazione del suo nuovo romanzo Donnaregina, edito da Mondadori.

Un incontro che promette intensità e riflessione, in cui la scrittrice dialogherà con Emanuele Bosso, intrecciando letteratura e realtà, autobiografia e cronaca, in una narrazione che attraversa le ombre e le luci dell’identità. È l’occasione per tornare a immergersi nell’inconfondibile voce di Ciabatti, capace di cogliere le crepe più sottili dell’animo umano, e per ascoltare dal vivo il racconto di un’opera che interroga il presente attraverso lo sguardo di una protagonista in bilico tra fragilità e disincanto.

Nei quattro anni trascorsi dal suo più recente romanzo ci è mancato lo sguardo di Teresa Ciabatti, la sua cifra stilistica unica, la lucidità, l’ironia, l’equilibrio assoluto del fraseggio. Con l’intensità e l’anticonformismo radicale della sua scrittura, Ciabatti conduce una protagonista che le somiglia in territori a prima vista remoti e indecifrabili, per riportarla a casa più dolente e saggia, capace di riconoscere il baluginare dell’umano ovunque si presenti.

Chi è davvero ‘o Nasone, accusato di rapina a mano armata, associazione a delinquere, associazione mafiosa, 182 omicidi commessi e commissionati? Se lo chiede la scrittrice a cui il giornale dà l’incarico di intervistare proprio lui, il superboss. A lei che di criminalità non sa niente, che si è sempre occupata di adolescenti, tutt’al più cantanti, attrici, gente dello spettacolo.

Il loro è l’incontro di due mondi lontanissimi che tali devono rimanere, almeno nelle intenzioni della protagonista. Eppure, quando lui inizia a parlare, qualcosa cambia. Quest’uomo spietato che alleva colombi e crede negli ufo comincia a interessarla. Non tanto quando si sofferma sulle cronache di furti, sparatorie e vendette, piuttosto per la nostalgia che vibra nei racconti delle donne incontrate e perdute, degli amici morti ammazzati, degli affetti famigliari. Quando insomma, pur non rinnegando il proprio passato, il boss si mostra vulnerabile.