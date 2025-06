Elisa Bertini al Festival del Giallo

- pubblicità -

IL LIBRO

Elisa Bertini, “LINFA NERA – La prima indagine di Lena Malinverni, botanica forense”, THRILLER (SEM Feltrinelli)

Quando la scena del crimine non parla e tutti gli indizi conducono a un vicolo cieco, arriva lei: arma segreta di una scienza pionieristica, indagatrice solitaria capace di svelare ciò che all’apparenza sembra invisibile. È la botanica forense Lena Malinverni, che esplora l’ambiente alla ricerca di tracce impercettibili restituite da radici, steli, pollini, frammenti vegetali. È Lena, donna razionale e metodica ma anche alle prese con attacchi d’ansia che può tenere a bada solo grazie ai farmaci. Instabile e ostinata come una pianta che cresce in un terreno avverso, ha imparato a leggere ogni minimo dettaglio della natura in grado di dischiudere verità celate. Succede con un caso che riemerge dal passato, il giorno in cui sull’Appennino romagnolo, nei pressi del paesino di Bloclei, viene ritrovato il cadavere di Eva De Luca. Scomparsa dopo essere stata sfigurata da uno stalker, la giovane Eva ha lasciato dietro di sé solo ombre. Massimo Severi, commissario dall’indole ruvida e istintiva, è a capo dell’indagine, e non sempre comprende i metodi di Lena, anche se la sua somiglianza con la vittima – i lunghi capelli rossi, la pelle diafana di una dea – lo seduce con la forza di un’oscura ossessione. Malinverni e Severi dovranno ripercorrere fianco a fianco la linfa nera che scorre sotto la facciata “innocente” del piccolo paese, su cui aleggia lo spettro di un serial killer. Fare luce sul misterioso omicidio è impresa tortuosa, ma Lena ha dalla sua una preziosa alleata, perché la natura non tradisce mai chi sa ascoltarla davvero. Nell’epoca in cui la scienza e la tecnologia paiono soppiantare ogni altro metodo investigativo, Elisa Bertini firma un thriller con una protagonista inedita venuta a ricomporre quella frattura con il cuore del pianeta che troppo a lungo abbiamo ignorato.

L’AUTRICE

Elisa Bertini è nata a Ravenna 36 anni fa. Ha pubblicato vari romanzi, tra i quali “Nerocuore” (Il Giallo Mondadori) e “La banda degli invisibili e la recita maledetta” (con Franco Forte; Mondadori Ragazzi). “Linfa nera” è il suo primo thriller, già opzionato per farne una serie tv. Dopo aver vissuto per cinque anni a Southsea, nel Regno Unito, ha deciso di tornare a Ravenna, dove vive col suo compagno, una gattina nera di nome Pippi e un’infinità di libri!

L’APPUNTAMENTO

Venerdì 7 giugno

Ore 16

Bar Pilade

Vomero

Cenacolo – Palazzo Belvedere, via Aniello Falcone 122

INFO