Fantasia Book Party alla Mostra d’Oltremare

Sabato 15 novembre alle ore 15:00 nella Sala Capri del Palacongressi della Mostra d’Oltremare avrà luogo la presentazione del romanzo di Giuseppe Buonaguro e Maria Germano Nigredo – I Lazahar, edito da Douglas Edizioni.
La presentazione si svolgerà all’interno del Fantasia Book Party, il primo festival interamente dedicato alla letteratura fantasy che animerà il Palacongressi nel week-end del 15 e 16 novembre.
I Lazahar è un progetto transmediale nato nell’ambito del Fantasy Day – una delle maggiori fiere annuali del Fantastico, che nel 2026 giungerà alla sua 19esima edizione – e dedicato a Napoli, città attraversata da un mix di misteri alchemici ed esoterici che prende vita prepotentemente dai vicoli, dalle piazze e dagli antichi palazzi della città. Un Mondo Fantastico in cui si fondono antiche leggende e strani personaggi. Domenica 16 novembre, inoltre, i quattro adolescenti protagonisti della saga Dark Fantasy usciranno in carne e ossa dalle pagine del romanzo per partecipare all’innovativo Cosplay Contest letterario. Un regalo per tutti gli appassionati del fantastico che troveranno a loro disposizione anche un assaggio del Mondo che sta prendendo vita a partire dal progetto. Info su: www.thelazahars.com www.douglasedizioni.com e sui social.
I fan di tutte le età troveranno anche le postazioni del Fantasy Day e del Fantasy Day Film Festival che proporrà un ricco programma tra cui la Mostra di Costumi di scena creati dalla costumista Valentina Cerasuolo e la presentazione del libro di Claudio Gargano “Il cinema di Cthulhu – L’influenza di H.P. Lovecraft sull’immaginario filmico” – Martin Eden edizioni.
Direttamente dal mondo fantastico del Fantasy Day e in una sala completamente dedicata, l’Associazione Janara proporrà tantissimi giochi di ruolo.Il programma comprende anche una postazione artistica in cui ciascuno potrà creare un oggetto, una creatura o un personaggio. A questo si aggiungeranno gli one-shot dei GdR a cura di Hobbyville tra cui: D&D 5e, Call of Cthulhu, Brancalonia, Green Oaks.
Un gioco avventuroso dedicato ai più piccoli sarà presente, inoltre, in Area Kids del Fantasia sia Sabato che Domenica dalle 15 alle 18, sempre a cura di Hobbyville.
I responsabili del Fantasy Day hanno in serbo una sorpresa per tutti i fan: chi prenoterà il biglietto attraverso i canali social del Fantasy Day avrà uno sconto del 50%.
Non un semplice evento, ma un viaggio nel cuore del fantasy.
Il FantaSia Book Party non è una semplice fiera del libro, ma un’esperienza unica che celebra la letteratura fantasy in tutte le sue forme. È il punto d’incontro perfetto tra lettori appassionati, autori di fama internazionale e nazionale, illustratori, editori e professionisti del settore. Un evento che unisce approfondimento, spettacolo e magia, creando opportunità irripetibili e connessioni indimenticabili.
Più di una Fiera: Un’Esperienza Immersiva
Il nostro obiettivo è offrire molto più di una semplice occasione di incontro tra lettori e autori. Il FantaSia Book Party è un evento ricco di panel tematici, workshop, presentazioni e attività dal vivo. Ogni partecipante potrà immergersi in mondi fantastici, partecipare a dibattiti sulle nuove tendenze del genere, scoprire come nasce una saga epica o come si costruiscono creature e universi immaginari.
Ma non solo: il nostro evento è anche un’occasione di gioco e divertimento! Cosplay contest, meet & greet esclusivi, esperienze interattive e attività pensate per coinvolgere il pubblico rendono il FantaSia Book Party un’avventura indimenticabile. Inoltre, il nostro impegno va oltre l’intrattenimento: vogliamo sensibilizzare su tematiche importanti legate al fantasy e alla narrativa, dando voce a storie che ispirano coraggio, inclusione e speranza.
Un Ponte tra Lettori, Autori e Professionisti
Uno degli aspetti più importanti del FantaSia Book Party è la possibilità di creare un ambiente in cui lettori, scrittori, illustratori e addetti ai lavori possano entrare in contatto diretto. Che tu sia un aspirante autore, un editor, un artista, un gamer o un semplice appassionato, il nostro evento rappresenta un’occasione unica per stringere collaborazioni, scoprire nuove prospettive e costruire relazioni professionali e personali durature.
La community che nasce dal FantaSia Book Party è il cuore pulsante dell’evento: un popolo di sognatori uniti dall’amore per la fantasia, pronti a condividere passioni, emozioni e a intrecciare legami che possano durare una vita intera.
Un Palcoscenico per Tutti: dalle Grandi Saghe ai Nuovi Talenti
Il FantaSia Book Party ospita autori internazionali e nazionali, illustratori affermati e giovani talenti emergenti, offrendo così un palco variegato e inclusivo in cui tutti possono trovare spazio. Che tu voglia incontrare il creatore della tua saga preferita o scoprire un nuovo mondo nato dalla penna di un esordiente, questo è il luogo perfetto per farlo!
Napoli: La Città della Magia, la Cornice Perfetta
Non potevamo scegliere una cornice migliore di Napoli, città che unisce storia millenaria, leggende e suggestioni uniche. Qui, dove mito e realtà si intrecciano in ogni vicolo e in ogni orizzonte sul mare, nasce l’atmosfera ideale per celebrare il fantasy: un genere che vive di avventure epiche, mondi paralleli e sentimenti autentici.
Sev Management: Un Sogno che Diventa Realtà
Dietro al FantaSia Book Party c’è SEV Management, un’azienda giovane ma già punto di riferimento per gli eventi editoriali in Italia. Dopo il successo del Romance Book Party, il nostro obiettivo è consolidare la nostra realtà come promotrice di manifestazioni culturali che sappiano unire passione, professionalità e innovazione.
Il FantaSia Book Party nasce da un sogno condiviso: creare un’esperienza che vada oltre la semplice fiera del libro, per dare vita a una vera e propria community di amanti del fantasy.
Ogni anno lavoriamo con dedizione per rendere l’evento sempre più coinvolgente, spettacolare e indimenticabile. Il nostro desiderio è che ogni partecipante porti a casa non solo libri, ma emozioni vive, ricordi preziosi e la magia di un’avventura che non finisce mai.
Ti aspettiamo il 15 e 16 novembre a Napoli per vivere insieme questa straordinaria avventura fantasy!
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.