Fantasia Book Party alla Mostra d’Oltremare

Più di una Fiera: Un’Esperienza Immersiva

Il nostro obiettivo è offrire molto più di una semplice occasione di incontro tra lettori e autori. Il FantaSia Book Party è un evento ricco di panel tematici, workshop, presentazioni e attività dal vivo. Ogni partecipante potrà immergersi in mondi fantastici, partecipare a dibattiti sulle nuove tendenze del genere, scoprire come nasce una saga epica o come si costruiscono creature e universi immaginari.

Ma non solo: il nostro evento è anche un’occasione di gioco e divertimento! Cosplay contest, meet & greet esclusivi, esperienze interattive e attività pensate per coinvolgere il pubblico rendono il FantaSia Book Party un’avventura indimenticabile. Inoltre, il nostro impegno va oltre l’intrattenimento: vogliamo sensibilizzare su tematiche importanti legate al fantasy e alla narrativa, dando voce a storie che ispirano coraggio, inclusione e speranza.