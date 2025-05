Feltrinelli, gli appuntamenti di maggio

- pubblicità -

Feltrinelli piazza dei Martiri ore 18.00

35 Borghi della Campania di Cristina Celli (Capricorno Edizioni)

Intervengono Alessandro Fimiani, Commissario Straordinario dell’Agenzia Campania Turismo, Vincenzo Cirillo, Consigliere Delegato alla Promozione del Territorio della Città Metropolitana di Napoli, Teresa Armato, Assessora al Turismo ed alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Rosario Carione, Sindaco di Trentinara (SA), borgo simbolo di turismo sostenibile e rigenerazione sociale, Antonio Vella, Sindaco di Monteverde (AV), il borgo più accessibile d’Europa.

Modera Silvana Iannaccone

7 maggio, Feltrinelli piazza dei Martiri ore 18.00

Raccogliemmo more su per la collina di Carmela Politi Cenere (Homo Scrivens)

Intervengono Maurizio Sibilio, Serena Venditto

letture di Stella Amato

saluti finali di Aldo Putignano

8 maggio, Feltrinelli piazza dei Martiri ore 18.00

Lezioni storia dell’arte Silvana Editoriale

Intervengono i curatori Gaetano Centrone e Cristina Costanzo

in dialogo con Luca Palermo, Maria De Vivo e Antonello Tolve, tra gli autori del Manuale di Storia dell’Arte e Massimo Maiorino, Università degli Studi di Salerno

8 maggio, Feltrinelli piazza Garibaldi ore 16.30

Mostro – Metallo e carne firmacopie

10 maggio, Feltrinelli piazza dei Martiri ore 18.00

Breve storia di come sono diventato normale di Angelo Montella (Colonnese editore)

Intervengono Goffredo Fofi, Stefano De Matteis, Sergio Marra; letture di Giovanni Ludeno e Lauraluna Farina

Modera Alessandra Pacelli

12 maggio, Feltrinelli piazza dei Martiri ore 18.00

Romance Book Club

In collaborazione con Romance Book Party

Libro del mese: La Regina Carlotta di Julia Quinn e Shonda Rhimes (Mondadori)

13 maggio, Feltrinelli piazza dei Martiri ore 18.00

Artisti come la terra di Andrea Dros Canò (Another Coffee Stories)

Interviene Valerio Di Mare

14 maggio, Feltrinelli piazza dei Martiri ore 18.00

Book Club NarrativaMente

In collaborazione con La Gazzetta Letteraria

Libro del Mese: La vegetariana di Han Kang (Adelphi)

Prosegue l’appuntamento con NarrativaMente, il book club realizzato con La Gazzetta Letteraria. Un gruppo di giovani under 25 si confronta con La Vegetariana di Han Kang, romanzo potente e visionario dell’autrice Premio Nobel. Letture, dialoghi e approfondimenti sulle pagine più intense di un capolavoro che non lascia indifferenti.

15 maggio, Feltrinelli piazza dei Martiri ore 18.00

Le notti di Mosca di Enrico Franceschini (Baldini Castoldi)

Interviene Paquito Catanzaro

16 maggio, Feltrinelli piazza dei Martiri ore 18.00



Dio, come mi amo… per amarti di più! di Ettore Bassi e Debora Iannotta (Graus Edizioni)

Intervengono Ettore Bassi, Debora Iannotta e le incursioni musicali di Lino Pariota

17 maggio, Feltrinelli piazza dei Martiri ore 10.30

Simultanea Under 16 dell’Associazione Scacchi al Centro

La Libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri, in collaborazione con AsD Scacchi al Centro e AsD San Benedetto di Casoria, presenta un evento dedicato al gioco degli scacchi come strumento di crescita per i più giovani. Il rappresentante della compagine giovanile 2ª Nazionale, Salvatore Sarnataro, affronterà 5 ragazzi amatoriali in una simultanea lampo da 8 minuti. L’ultimo sfidante riceverà una borsa di sostegno per avviare un percorso di studio scacchistico presso l’AsD San Benedetto di Casoria. Gli sfidanti riceveranno un libro come alla crescita scacchistica. L’incontro sarà preceduto da un confronto con genitori e ospiti sul ruolo degli scacchi nella formazione socio-cognitiva dei ragazzi (7-15 anni).

19 maggio, Feltrinelli piazza dei Martiri ore 18.00 Book Club del Giallo

in collaborazione con Gialli.it

a cura di Ciro Sabatino

Libro del mese: Storia del Giallo a Napoli (Homo Scrivens)

20 maggio, Feltrinelli piazza dei Martiri ore 18.00

La Cecilia di Michela Panichi (Nottetempo)

Interviene Antonella Cilento

21 maggio, Feltrinelli piazza dei Martiri ore 18.00

Donnaregina di Teresa Ciabatti (Mondadori)

Interviene Emanuele Bosso

22 maggio, Feltrinelli piazza dei Martiri ore 18.00

Napoli due volte al dì di Amedeo Colella (Mondadori)

Intervengono Roberto Colella e Ciro Pellegrino

22 maggio, Fondazione Foqus, Quartieri Spagnoli ore 18.00 Le camelie invernali di Ermal Meta (La nave di Teseo)

Le camelie invernali è la storia di un conflitto viscerale tra due famiglie legate da segreti inconfessabili e da una tradizione oscura e ancestrale. E segna il ritorno di un narratore che ha stupito il mondo con il suo romanzo d’esordio, “Domani e per sempre”, con una storia potente e un affresco storico di grande fascino.

23 maggio, Feltrinelli piazza dei Martiri ore 18.00

A Panda piace… La sveglia del lunedì di Giacomo Keison Bevilacqua (Gigaciao)

23 maggio, Fondazione Foqus, Quartieri Spagnoli ore 18.00 Liberà degli occhi di Niccolò Fabi (Universal) Modalità di partecipazione: Tutte le persone che hanno acquistato “Libertà negli occhi” potranno accedere, fino ad esaurimento posti. Avranno priorità di accesso le persone che hanno acquistato il disco presso la Feltrinelli Martiri, a seguire tutte le persone che hanno acquistato il disco presso gli altri negozi / store online. Sarà inoltre possibile acquistare cd o vinile direttamente in location il giorno dell’evento.

26 maggio, Fondazione Foqus, ore 18.00

E non scappare mai. Miriam Mafai, i segreti e le lotte nella tempesta della storia di Annalisa Cuzzocrea (Rizzoli)

Interviene Viola Ardone

28 maggio, Feltrinelli piazza dei Martiri ore 18.00 Book Club in Feltrinelli

a cura di Emanuele Bosso

libro del mese: Orbital di Samantha Harvey

28 maggio, Feltrinelli piazza Garibaldi ore 17.30

Anna è un nome palindromo di Francesca Svanera (Capovolte)

Intervengono Ida Mazzarella (responsabile comunicazione fondazione EOS Onlus), Monica Romei (psicologa e psicoterapeuta fondazione EOS Onlus), Monica Attanasio (assistente sociale).

Anna è un’adolescente e, con l’arrivo nella nuova scuola, nonostante timori e timidezza, lega con un gruppo di coetanei. Con loro costruisce un rapporto di amicizia profondo, sperimenta le prime esperienze amorose, tra la scoperta e i dubbi sulla propria identità sessuale. Ma Anna porta con sé una storia famigliare dolorosa,

29 maggio, Feltrinelli piazza dei Martiri ore 18.00

Divina! di Tommaso Zorzi (Mondadori)

30 maggio, Feltrinelli piazza dei Martiri ore 18.00

Il sesso degli alberi di Alessio Arena (Fandango)

Interviene Pierluigi Razzano

Il sesso degli alberi di Alessio Arena racconta la storia di Matteo, un bambino di dieci anni, che vive in una famiglia segnata dal silenzio e dai segreti: una madre distante e un padre musicista su una sedia a rotelle. Quando il padre si toglie la vita, Matteo viene mandato a Napoli, dove lo attendono nuove scoperte e un mondo sconosciuto che cambierà per sempre il suo destino.