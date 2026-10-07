Fogli liberi. Il peso delle parole, romanzo d’esordio di Lucia Falanga

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Raccogliere i frammenti sparsi della propria esistenza e affidarli alla purezza di un foglio bianco. È questo il cuore pulsante di “Fogli liberi. Il peso delle parole“, l’opera prima di Lucia Falanga edita da Valle del Tempo.

Strutturato come un diario intimo, il volume si dipana attraverso una miscellanea di riflessioni, sogni e confessioni in cui la protagonista, Rebecca, trova nella scrittura il suo spazio di assoluta verità.

Una bambina che vuole diventare giornalista

Una bambina che sceglie di diventare giornalista non per ego personale o particolari velleità nascoste, ma mossa dal desiderio autentico di mettersi in ascolto del mondo.

Le parole di Lucia possiedono un potere immenso: creano ponti di empatia, scelgono la gentilezza consapevole, esprimendo nella loro semplicità la verità, la presenza, il ‘peso’.

Questo mette in luce la straordinaria sensibilità stilistica e umana dell’autrice. Le pagine del libro scorrono veloci e si traducono in un linguaggio accessibile a tutti ma mai banale, lontano da ogni virtuosismo fine a sé stesso, per abbracciare una narrazione che fa della purezza il suo tratto distintivo.

In questo percorso, la scrittura si trasforma in un atto di testimonianza per narrare vicende di solidarietà, riscatto e coraggio, dove il lavoro sul campo e i reportage diventano il teatro degli affetti.

Attorno a essi si irradiano l’amicizia, l’amore e i valori immutabili che legano Rebecca e Lucia, pilastri fondamentali di un viaggio che si compie nel ricongiungimento tra la donna di oggi e la bambina di ieri.

In questo viaggio dell’anima, il peso della parola si fa cura e memoria, ricordandoci la celebre massima di Buddha: «Le parole hanno il potere di distruggere e di creare; quando le parole sono sincere e gentili, possono cambiare il mondo». È proprio in questa profonda sensibilità che l’opera trova il suo compimento, trasformando queste pagine in un motore di autentica rivoluzione interiore e collettiva.

Sabrina Ciani