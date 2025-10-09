Giovanni Gentile, il libro di Alessandro Campi

- pubblicità -

Il Centro Studi «La Contea» annuncia un importante appuntamento culturale dedicato alla riflessione storica e filosofica sul Novecento italiano.

Venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 18.00, presso la sede del Centro Studi «La Contea» in via Toledo 418 a Napoli, si terrà la presentazione del volume «Un’esecuzione memorabile. Giovanni Gentile, il fascismo e la memoria della guerra civile» (Le Lettere), scritto dal professore e politologo Alessandro Campi.

L’incontro sarà introdotto dall’On. Luciano Schifone, presidente del centro studi, e vedrà la partecipazione dei professori Eugenio Capozzi e Paolo Macry, del Dott. Gennaro Sangiuliano e dello stesso autore Alessandro Campi.

L’evento, patrocinato dall’Istituto per la Storia del Risorgimento, offrirà un’occasione di approfondimento sul ruolo di Giovanni Gentile e sulla memoria della guerra civile che segnò profondamente la storia italiana.