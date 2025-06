Guida narrativa d’Europa di Homo Scrivens

- pubblicità -

Il nuovo capolavoro editoriale targato Homo Scrivens si prepara a rivoluzionare il concetto di guida di viaggio tradizionale. Guida narrativa d’Europa, curata da Giancarlo Marino e Aldo Putignano, non è solo un libro, ma un’esperienza immersiva che attraversa le tappe imprescindibili del continente europeo.

Il testo sarà disponibile dal 6 giugno 2025 anche online e nelle librerie.

A rendere ancora più suggestivo il volume, che rappresenta un illuminante omaggio all’arte del viaggio, è la prestigiosa prefazione firmata da Giovanni Scipioni, per anni direttore dell’inserto “I Viaggi di Repubblica”, che illustra ai lettori: «Non c’è modo più efficace della narrazione per spiegare un viaggio e alimentare il desiderio di viaggiare».

Dalle maestose capitali come Londra, Madrid e Lisbona agli angoli più nascosti della Croazia o della Transilvania, questo volume accompagna il lettore in un viaggio emozionante tra racconti inediti, rubriche utili e consigli d’autore: cosa mettere in valigia, i monumenti imperdibili, le curiosità e persino itinerari per foto “insolite” tutte da replicare.

Non una semplice guida turistica, ma un racconto intimo per creare la tua connessione personale con le città che visiti. Guida narrativa d’Europa è molto più di un libro, è il compagno di viaggio ideale, costruito per ispirare e rendere unica ogni destinazione.

Attraverso oltre cinquanta racconti coinvolgenti, questa guida abbatte i cliché delle classiche guide turistico-informative e integra momenti di riflessione, esperienze personali degli autori e un mix perfetto tra narrativa e praticità.

Ogni capitolo è arricchito da rubriche originali come “Perché andare”, “Le 5 cose da vedere”, e “Consigli personali”, offrendoti una visione immersiva delle culture europee e aiutandoti a pianificare ogni tappa delle tue vacanze. Dal lusso di Vienna al mistero di Bruges, dalle coste dorate di Dubrovnik al fascino malinconico di San Pietroburgo, lasciati trasportare da storie vibranti che attraversano passato e presente.

Una casa editrice indipendente che racconta Napoli e il mondo

Fondata a Napoli nel 2002, Homo Scrivens è una delle principali realtà editoriali indipendenti del panorama italiano, con una missione chiara: valorizzare la narrativa contemporanea e dare voce a scrittori emergenti e affermati.

Homo Scrivens, la prima compagnia italiana di scrittura, ha collaborato con numerosi editori di ogni parte d’Italia e ha portato alla pubblicazione circa quattrocento autori, molti dei quali esordienti.

Da quest’esperienza è nata nel 2012 la casa editrice Homo Scrivens, al fine di continuare questo impegno in forma autonoma, e condurre testi e autori all’attenzione diretta del pubblico.

“Siamo scrittori, scrittori che hanno deciso di trasformarsi in editori, per permettere a tanti come noi un approdo sereno, per creare un luogo d’incontro accessibile a tutti coloro che sono animati dalla nostra stessa passione e hanno la voglia e la testa per coltivarla, senza il rischio di annegare nel fango dell’editoria a pagamento.” – spiegano gli scrittori che hanno dato vita a questa prestigiosa e innovativa realtà editoriale.

Sotto la direzione editoriale di Aldo Putignano, la casa editrice ha costruito un catalogo ricco e trasversale, che spazia dalla narrativa al saggio, dalla poesia alla divulgazione.

Tra le pubblicazioni più celebri, spicca “Gatti neri e vicoli bui“: un volume di tre racconti di Maurizio De Giovanni, Serena Venditto e Francesco Pinto. Un lavoro che ha contribuito a consolidare il prestigio della casa editrice, cui ha fatto ora seguito “Nero come il buio” con Franco Forte, Diego Lama e Letizia Vicidomini.

Homo Scrivens è anche editore di rare perle della letteratura dimenticata, come “Mercy Merrick. La nuova Maddalena” di Wilkie Collins, riproposto in una traduzione curata e aggiornata. La casa editrice si distingue anche per i suoi progetti culturali, le collane tematiche e gli eventi letterari che animano la scena napoletana e nazionale.

Tra i titoli più noti pubblicati spiccano il già citato Gatti neri e vicoli bui e Pizzeria Inferno, La spia ha i capelli rossi, Fango e cenere, Lady Madonna, Naso di cane (di Attilio Veraldi), Per favore, non toccatemi i disabili, La valigia del Rugby e Petrosino. Il terrore della mano nera (riedizione).

Homo Scrivens è anche organizzatrice del Concorso letterario nazionale Visioni. Immaginare il passato per costruire il futuro e del Visioni City Festival, che quest’anno si terrà dal 3 al 6 luglio 2025 a Sessa Aurunca (CE), con ospiti quali Maurizio de Giovanni, Viola Ardone e Antonio Scurati.

Evento di presentazione a Napoli

La presentazione ufficiale del testo avrà luogo mercoledì 10 giugno 2025, presso Slash art/music – sito in via Gemito 20, Napoli, nel quartiere Vomero.

Un’occasione speciale per incontrare gli autori, che parleranno dei loro viaggi e sveleranno i retroscena dei racconti, accompagnati dai curatori della guida.

Lo Slash, pub-bistrot dallo spirito culturale e conviviale, è anche il luogo perfetto per un aperitivo: alla prima consumazione, la seconda è in omaggio.

INFO

🔗 Scoprite la guida sul sito ufficiale Homo Scrivens

Uscita: dal 6 giugno 2025 anche online e nelle librerie

Autore: © Homo Scrivens s.r.l.

A cura di Giancarlo Marino e Aldo Putignano

Collana: Guide insolite

Con illustrazioni in b/n

Info: pp. 484 – 14×21 – brossura

ISBN: 9788832784541

Prezzo: € 24

Distribuzione: Messaggerie Libri