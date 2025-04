Homo Scrivens al Comicon

- pubblicità -

Dall’1 al 4 maggio nell’ambito di Comicon 2025 alla Mostra D’Oltremare, Homo Scrivens Edizioni sarà presente, presso gli stand della Scuola Italiana di Comix diretta da Mario Punzo, con vari volumi e in particolare con “Napoli stregata”, “Polpa napoletana”, “Fango e cenere” e il nuovissimo “Manga espresso”, che sarà presentato venerdì 2 maggio dalle 13 alle 14 nella Sala Meeting Hiroba.

Aldo Putignano, direttore della casa editrice, ne discuterà con Giulia Mele, Alessia Vivenzio, Salvatore Pascarella, Sara Manca, Salvatore Annicelli, Federica Buongiorno, Federico Videtta.

“One Shot – Manga Espresso” vol.1 Food Manga, opera della Scuola Italiana di Comix curata da Alessia Vivenzio & B4Studio, è un libro interamente a colori fatto di storie a fumetti intense e veloci realizzati in tecnica manga. Contiene inoltre articoli speciali, interviste ad artisti del settore e approfondimenti sul mondo dei global manga. Ogni volume della trilogia “One Shot – Manga Espresso”, in uscita con cadenza annuale, sarà dedicato a un argomento specifico, così da esplorare alcuni generi e sottocategorie manga come lo Spokon (sportivo) e lo Slice of life – Iyashikei. In questa antologia il filo conduttore è il cibo. Ogni fumetto autoconclusivo è un viaggio unico che mescola sapori ed emozioni con l’immaginazione e lo stile distintivo dei giovani mangaka della Scuola Italiana di Comix. Qui i lettori saranno trasportati in un mondo dove il cibo diventa protagonista o mezzo di avventure straordinarie e incontri indimenticabili.

Gli altri volumi proposti quest’anno da Homo Scrivens Edizioni al Comicon, sempre curati dalla Scuola Italiana di Comix, sono “Fango e cenere – Le Quattro giornate di Napoli” a fumetti con la sceneggiatura di Marco Orlando e i disegni di Stefano D’Oriano.

“Polpa napoletana” dal primo all’ultimo uscito, che ha per titolo Barattolo IV. Ho visto Maradona. Si tratta di quattro volumi a fumetti sui miti partenopei. Racconti, illustrazioni, spot, fumetti, luoghi e altre rubriche: tutto questo per raccontare in forma unica e variopinta i miti di Napoli, da San Gennaro a Maradona. E ancora arti, tradizioni e gastronomia per la città più pop che esista e che va gustata, fino alla Polpa.

“Napoli stregata”, la prima e unica storia a fumetti di uno degli autori più amati della Napoli contemporanea, Michele Serio, con i disegni di Antonio Marinetti. Cosa ci fanno Marylin Monroe e John Lennon per le vie di Partenope? Bizzarre e misteriose apparizioni accendono una città grottesca e surreale, illuminata dallo sguardo irriverente dello scrittore e musicista napoletano scomparso nel 2021.