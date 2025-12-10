Homo Scrivens ristampa Salgari

- pubblicità -

Martedì 9 dicembre 2025 a Scotto Jonno nella Galleria Principe di Napoli un incontro-lezione sulla letteratura di intrattenimento con attenzione a Emilio Salgari sull’ultima uscita Negli abissi dell’oceano – I racconti di Fantascienza, Homo Scrivens Edizioni

Continuano le attività culturali promosse dalla casa editrice Homo Scrivens diretta da Aldo Putignano. Prossimo imperdibile appuntamento martedì 9 dicembre 2025 alle ore 17,30 a Scotto Jonno nella Galleria Principe di Napoli.

L’evento sarà un incontro-lezione sulla letteratura di intrattenimento con particolare attenzione a Emilio Salgari, di cui sarà presentata l’ultima uscita Negli abissi dell’oceano – I racconti di Fantascienza curata da Carmine Treanni, con la prefazione di Claudio Gallo, biografo di Salgari.

Il discorso si allargherà a tutta la collana Edgar, coinvolgendo Raffaela Iodice (traduttrice di Mitsi), Serena Venditto (curatrice di Mitsi e di Mercy Merrick) e Giancarlo Vitagliano (che si è occupato della rivista Edgar, da cui è nata la collana sui grandi classici dell’intrattenimento: libri introvabili, grandi narrazioni, personaggi leggendari, e un ampio apparato che ne ricostruisce la storia editoriale).