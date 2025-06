I Campioni del grande Napoli in edicola con Il Corriere dello Sport

Grande novità per tutti i tifosi del Napoli: da domani “I campioni del grande Napoli” edizione 2025, ‘dalla fondazione al quarto scudetto’ (290 pagine, edizioni Newton Compton) uscirà in tutte le edicole in abbinamento con il Corriere dello Sport. Un binomio importante tra la Newton Compton e il prestigioso quotidiano sportivo per celebrare il quarto trionfo del Napoli. Dal 10 giugno, dunque, il volume che racconta le gesta degli eroi del quarto scudetto, scritto da Dario Sarnataro e da Giampaolo Materazzo, sarà disponibile insieme al Corriere dello Sport al prezzo di 9.90 euro+il costo del quotidiano. Un’occasione imperdibile per tutti i tifosi azzurri. Ne “I Campioni del Grande Napoli” ci sono capitoli speciali dedicati ad Antonio Conte, Scott McTominay e Romelu Lukaku ma anche la galleria di ritratti degli altri protagonisti della cavalcata tricolore, da David Neres a Buongiorno, da Gilmour a Spinazzola sino ai vari Lobotka, Di Lorenzo, Anguissa, Politano, De Laurentiis e tutti gli altri campioni d’Italia. Un racconto della stagione 2024-25 attraverso le imprese degli azzurri con retroscena sul loro arrivo e aneddoti inediti sulla loro carriera e sulla loro esperienza nel Napoli. Oltre a loro ci sono tutti i campioni del Napoli dal 1926 al quarto scudetto: Maradona, Careca, Jeppson, Sallustro, Pesaola, Vinicio, Altafini, Juliano, Krol, Lavezzi, Cavani, Hamšík, Insigne, Higuain, Mertens, Kvaratskhelia e molti altri. “I Campioni del Grande Napoli” (anche in libreria e in tutte le piattaforme) è il libro dei ricordi che raccoglie i quasi 100 anni di storia del Napoli attraverso i ritratti di 85 campioni, tra retroscena, aneddoti inediti, frasi celebri, migliori gol e partite indimenticabili.