I Lazahar, anteprima al Fantasia Book Party

Sabato 15 novembre alle ore 15:00 nella Sala Capri del Palacongressi della Mostra d’Oltremare avrà luogo la presentazione del romanzo di Giuseppe Buonaguro e Maria Germano Nigredo – I Lazahar, edito da Douglas Edizioni. La presentazione si svolgerà all’interno del Fantasia Book Party, il primo festival interamente dedicato alla letteratura fantasy che animerà il Palacongressi nel week-end del 15 e 16 novembre.

I Lazahar è un progetto transmediale nato nell’ambito del Fantasy Day – una delle maggiori fiere annuali del Fantastico, che nel 2026 giungerà alla sua 19esima edizione – e dedicato a Napoli, città attraversata da un mix di misteri alchemici ed esoterici che prende vita prepotentemente dai vicoli, dalle piazze e dagli antichi palazzi della città. Un Mondo Fantastico in cui si fondono antiche leggende e strani personaggi. Domenica 16 novembre, inoltre, i quattro adolescenti protagonisti della saga Dark Fantasy usciranno in carne e ossa dalle pagine del romanzo per partecipare all’innovativo Cosplay Contest letterario. Un regalo per tutti gli appassionati del fantastico che troveranno a loro disposizione anche un assaggio del Mondo che sta prendendo vita a partire dal progetto. Info su: www.thelazahars.com www.douglasedizioni.com e sui social.

I fan di tutte le età troveranno anche le postazioni del Fantasy Day e del Fantasy Day Film Festival che proporrà un ricco programma tra cui la Mostra di Costumi di scena creati dalla costumista Valentina Cerasuolo e la presentazione del libro di Claudio Gargano “Il cinema di Cthulhu – L’influenza di H.P. Lovecraft sull’immaginario filmico” – Martin Eden edizioni.

Direttamente dal mondo fantastico del Fantasy Day e in una sala completamente dedicata, l’Associazione Janara proporrà tantissimi giochi di ruolo.Il programma comprende anche una postazione artistica in cui ciascuno potrà creare un oggetto, una creatura o un personaggio. A questo si aggiungeranno gli one-shot dei GdR a cura di Hobbyville tra cui: D&D 5e, Call of Cthulhu, Brancalonia, Green Oaks.

Un gioco avventuroso dedicato ai più piccoli sarà presente, inoltre, in Area Kids del Fantasia sia Sabato che Domenica dalle 15 alle 18, sempre a cura di Hobbyville.

I responsabili del Fantasy Day hanno in serbo una sorpresa per tutti i fan: chi prenoterà il biglietto attraverso i canali social del Fantasy Day avrà uno sconto del 50%.