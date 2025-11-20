I libri polisensoriali di Erga Edizioni

- pubblicità -

Alberto Angela ha lanciato (qui) il libro “Cesare, la conquista dell’eternità”, svelando un “piccolo segreto”: inquadrando con il cellulare un QR code in copertina, quest’ultima si anima. Aggiunge inoltre che sono solo due minuti e mezzo di filmato ma che “È un primo passo nel mondo dell’editoria che unisce il libro al mio mondo: la televisione, i film, i documentari.”

Solo un divulgatore di spessore e esperienza poteva intuire un’esigenza che a molti editori sfugge.

Eppure, secondo l’indagine IPSOS presentata a Roma il 29 maggio 2025, il 96% delle scuole in Italia ha adottato libri di carta con estensioni digitali e il 92% dei docenti intervistati ha dichiarato che il libro con contenuti multimediali avrà un ruolo di primo piano nei prossimi dieci anni. Stante l’aumento del 39% degli studenti con disturbi di apprendimento, rappresenta un ulteriore rafforzamento di un’editoria che diventi sempre più inclusiva grazie ai contenuti multimediali.

Tutto questa conferma l’intuizione editoriale di Erga. In tutta Europa si sta muovendo l’idea che il libro di carta debba essere unito al mondo digitale non solo nella didattica, ma nell’uso quotidiano del volume. Eppure, in Italia, solo Alberto Angela ha sottolineato questa esigenza.

Per questo noi di Erga edizioni ringraziamo Alberto Angela: è diventato – senza saperlo – il primo importante testimonial di una realtà di lettura che Erga ha iniziato a testare nel 2018, con oltre 790 autori.

In questi 7 anni, Erga edizioni – grazie alla App Vesepia – ha introdotto in oltre 800 titoli:

– Circa 10.000 ore di video

– Circa 2.000 ore di canzoni

– Oltre 40.000 pagine con testo e immagini

– Oltre 50.000 immagini.

Abbiamo animato quasi 200 copertine che, inquadrate con uno smartphone, “prendono vita” con animazioni video, realtà aumentata, modelli 3D, visite virtuali a 360 gradi. E non occorre inquadrare un QRCode della copertina perché la tecnologia del sistema Vesepia riconosce l’immagine – qualunque immagine: disegno, illustrazione, fotografia – proprio come se fosse “un QR code”.

Dai libri siamo passati alla possibilità di animare gli oggetti e stiamo lavorando per il riconoscimento di un’immagine bidimensionale trasfornandola in una tridimensionale.

In questi sette lunghi anni abbiamo portato avanti un progetto innovativo con le nostre forze, andando controcorrente, spiegando che il libro di carta si può potenziare senza smaterializzarlo e che in questo modo il libro può avere nuovi lettori e affascinare non solo giovani ma anche persone di tutte le età. Ed è anche ai risparmi di carta, di toner, al minore impatto ambientale, che abbiamo pensato, ai libri scolastici più leggeri, così come all’uso di diversi linguaggi (le lingue straniere, la lingua dei segni italiana, la scrittura facilitata, l’inserimento di audioletture).

Noi di Erga abbiamo chiamato questa rivoluzione silenziosa “libro polisensoriale”.

Oggi che un personaggio del calibro di Alberto Angela ha condiviso l’entusiasmo per un progetto di animazione digitale della carta stampata, vogliamo ringraziare – davvero di cuore – i quasi 800 autori che hanno creduto in noi e nel progetto Vesepia.