I partigiani di Capodimonte, venerdì 28 alla Casa del Giallo

Per la stagione delle presentazioni di libri alla Casa del Giallo a Napoli di Gialli.it, venerdì 28 febbraio 2025 alle ore 18 in via Enrico Alvino 129 al Vomero, l’appuntamento è con Amleto Alfinito autore del romanzo “I partigiani di Capodimonte”, Luciano Editore.

A presentare il volume è la giornalista Fiorella Franchini e Francesca Vitulli, Vice Questore della Polizia di Stato.

Settembre 1943. Due giovani partigiani partenopei, durante uno scontro a fuoco con un contingente di nazi-fascisti, si trovano in una cava sotterranea e fanno una scoperta terrificante.

Settembre 2021. La dirigente della Squadra Omicidi di Napoli, Moari Astarita, Vice Questore della Polizia di Stato, viene incaricata di indagare sul ritrovamento di un corpo scheletrico in uniforme fascista, rinvenuto in un casolare abbandonato, sull’isola di Procida. La natura del caso fa sembrare che sia di matrice politica, ma Moari non è convinta, soprattutto a seguito di un turbine di omicidi che sconvolge l’incantevole isola del Golfo di Napoli. Moari, con l’ausilio di un Maresciallo dei Carabinieri del luogo, dovrà ricomporre i frammenti insanguinati di un mosaico complesso e depravato, mettendo in risalto gli arcani occulti degli isolani, dove nessuno è quello che appare. Un ginepraio di crimini e spietate vendette. Le indagini riveleranno che lo scheletro apparteneva a un uomo in età avanzata che, in passato, era stato un fanatico scienziato del regime fascista e condurranno ad un altro ritrovamento, quello di ventuno scheletri di bambini…

Amleto Alfinito è nato a Napoli il 15 giugno 1964, è uno scrittore, autore e drammaturgo insignito del contributo selettivo per sceneggiature indetto dal M.I.B.A.C. (Ministero dei Beni Culturali) nel 2022, per il suo romanzo di debutto “Il battito delle ali”.

Alfinito ha anche un passato di attore, avendo recitato, negli anni Ottanta, nella compagnia del Teatro Sannazzaro di Luisa Conte. Dopodiché ha intrapreso un percorso di vita diverso ma, mai rinunciando alla sua vera passione: la scrittura. È stato un sottufficiale della Polizia di Stato per trentaquattro anni, congedandosi nel luglio del 2024 col grado di Sovrintendente (ex Maresciallo).

Altri suoi romanzi, per Luciano Editore, “Il segreto del Principe di Sansevero” 2017; “I Partigiani di Capodimonte” 2024.

Per il Teatro ha scritto “Femminamala (L’inferno è qui)” 2023; “Come le foglie in autunno” 2025; “La pulce e l’acrobata” in produzione.

La Casa del Giallo a Napoli di Gialli.it

La Casa del Giallo a Napoli è la sede ufficiale di Gialli.it che nel 2024 ha compiuto 15 anni. È una associazione multidisciplinare perché si occupa di molte attività ed è promotrice di tanti eventi. In primis, organizza il Festival del Giallo Città di Napoli alla sua quarta edizione nel 2025, con Maurizio de Giovanni presidente onorario e Ciro Sabatino direttore artistico. Fino ad oggi ha portato in città circa trecento autori, tra italiani e stranieri, personaggi del settore, addetti ai lavori. E ha attirato migliaia di appassionati del genere.

Gialli.it è gestita dai giornalisti Anita Curci e Ciro Sabatino, che curano anche la casa editrice, un giornale bimestrale, il webmagazine della domenica, un sito, un blog, il Club del Giallo, i corsi giovanili gratuiti di avvicinamento all’impresa culturale.

La Casa del Giallo si presenta come una stazione di posta per scrittori, giornalisti, giallisti e collezionisti.

La sede oltre ad una biblioteca dedicata al giallo, al noir, al thriller, propone uno spazio eventi per presentazioni, workshop e storie teatralizzate. Si va dai casi insoluti affrontati con magistrati, scrittori e detective professionisti, ai racconti del mistero presentati con attori e giornalisti di cronaca nera. In programma anche mind games e workshop legati all’investigazione e alla criminologia, tra i quali va senz’altro segnalata la prima Detection School diretta dal magistrato Raffaele Marino, per anni nel pool della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

GIALLI.IT – LA SEDE

Via Enrico Alvino 129, Napoli

redazione@gialli.it

www.gialli.it