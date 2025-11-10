- pubblicità -

“I racconti di un cane camorrista” il nuovo romanzo di Pasquale Ferro (Il mondo di Suk), sarà presentato sabato 15 novembre alle ore 18.00 presso la Libreria The Spark di Napoli (via degli Acquari). Con l’autore dialoga la giornalista Donatella Gallone.

Napoli vista dal basso, letteralmente, ad altezza di cane. È da questa prospettiva originale, surreale ma incredibilmente lucida, che prende vita

Un libro che sorprende già dal titolo e spiazza ancora di più nella lettura: a raccontare storie di criminalità organizzata, vendette familiari, omicidi e potere è una cucciola di yorkshire, Clarabella, che eredita il testimone narrativo dalla madre, Pacchiana. Due cagnoline che diventano spettatrici impotenti, ma non inconsapevoli, della brutalità dell’ambiente umano che le circonda.

Tra i protagonisti della narrazione c’è don Gennaro Misericordia, boss spietato, temuto e venerato, insieme alla sua famiglia e ai tanti personaggi che orbitano nel suo mondo: l’avvocato Giorgio Miseria e la moglie Isandra, intrappolati nei loro segreti; la giovane idealista Annie, che sogna un mondo giusto; l’anziana Susumella, figura quasi mitica, che custodisce sogni, leggende e presagi in una Napoli dove il confine tra realtà e immaginazione è sottile.

Ma è proprio questa la forza del romanzo: mettere in scena una città che sembra un teatro tragico, dove ogni personaggio recita la sua parte dentro un copione che si ripete da generazioni. Eppure, attraverso gli occhi limpidi degli animali, tutto appare più chiaro, più assurdo, più umano.

Nel corso della serata, alcune pagine del libro prenderanno vita grazie alle letture con intermezzi di canto e tammorre, degli attori del laboratorio teatrale “L’altro teatro” diretto da Roberto Capasso: Vittorio Borrelli, Marcella Tufano, Dario Mauro e Marcello Rossini.

Pasquale Ferro, autore teatrale e scrittore, è noto per una scrittura che intreccia lingua italiana e napoletano, realtà e immaginazione. È anche uno dei pochissimi autori italiani ad aver pubblicato opere a tematica LGBTQIA+ in Russia, dove una legge repressiva vieta ogni riferimento pubblico alla comunità queer. I suoi libri, tra cui “La luna esiste”, “Macedonia e Valentina”, “Bambola di stracci”, sono stati tradotti e apprezzati anche all’estero. “I racconti di un cane camorrista”, prima ancora di questa edizione italiana, ha visto la luce in lingua russa.

L’incontro è a ingresso libero, fino a esaurimento posti.

INFO Sabato 15 novembre 2025 ore 18.00

Libreria The Spark – Via degli Acquari, Napoli

info@thesparklibrary.it